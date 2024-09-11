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科技股帶動標普500指數收高 銀行和能源股拖累道瓊下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通降低了對利息收入的預期，收盤大跌5.2%。路透
摩根大通降低了對利息收入的預期，收盤大跌5.2%。路透

美國股市標普500指數周二在科技股帶動下震盪收高，對經濟成長放緩的疑慮抑制了漲幅；道瓊工業指數下跌，因銀行股發出本季業績預警後下挫，能源股則隨油價大跌。

道瓊工業指數下跌92.63點，跌幅0.2%，收在40,736.96點；標普500指數上漲24.47點，漲幅0.5%，至5,495.52點；那斯達克綜合指數上漲141.28點，漲幅0.8%，至17,025.88點。

費城半導體指數上漲1.2%，輝達（NVIDIA）上漲1.5%，台積電ADR小跌0.2%。

甲骨文公司（Oracle）大漲 11.4%，成為標普 500 指數中漲幅最大的公司，因為這家軟體公司的上季業績超出預期。

目前爭論焦點仍然是聯準會（Fed）的降息幅度。周三的消費者物價指數將有助於確定對Fed降息路徑的預期。

Sevens Report的Tom Essaye說：「今天可能會出現更多'觀望'交易，因為交易員在等待最新通膨數據，這些數據可能會在下周會議前改變Fed的政策預期。」

能源類股下跌1.9%，在11大類股中跌幅最大，OPEC+下調2024年和2025年需求預測後原油期貨價格大跌。

高盛執行長蘇德巍周一表示本季交易收入可能下降10%後，銀行股普遍下跌。周二，摩根大通也降低了對利息收入的預期。摩根大通大跌5.2%，高盛跌4.3%，兩者帶來最大拖累。

此外，小型消費貸款公司 Ally Financial急跌 17.6%，此前該公司財務總監表示，本季信貸挑戰加劇。

大銀行發出警告蓋過Fed官員宣布新計畫的影響。Fed金融監管副主席巴爾周二概述將大型銀行資本提高9%的計劃，大幅放寬了此前遭到華爾街強烈反對的提議。

248 Ventures 的首席策略師Lindsey Bell說：「今天的許多走勢都是受銀行下調本季獲利預期的疑慮推動的。」Bell說：「我們得到的跡象表明，全球經濟成長正在放緩，這增加我們的疑慮，因為已經有了像大選年這樣的不確定性。」他預料9月和10月股市可能會疲軟。

在民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普於美東周二晚上9點（台北時間周三上午9點）舉行電視辯論之前，市場聚焦選舉的不確定性。

Huntington National Bank投資長John Augustine說：「今天，我們要關注三件事：經濟成長恐慌、低成交量和今晚的總統辯論。」

其他個股方面，惠與（HPE）是周二標普 500 指數跌幅最大的個股，在這家伺服器製造商宣布發行 13.5 億美元的強制可轉換優先股為收購瞻博網路提供資金後重挫 8.5%。

蘋果股價下跌0.4%，蘋果輸掉愛爾蘭130億歐元（144億美元）的租稅官司。

Fed 指數 標普

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