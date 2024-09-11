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福斯與工會解約2025年7月起可裁員 德汽車產業陷危機

中央社／ 柏林10日專電

德國福斯汽車（Volkswagen）今天宣布，正式終止自1994年起與工會簽訂的就業保障協議。該協議將在今年底終止，六個月後，即自2025年7月開始，福斯可因公司營運問題進行裁員。

福斯人力資源總監基利安（Gunnar Kilian）說，公司希望與勞資委員會及工會商量新規則。目標是希望在2025年中就業保障協議終止前，彼此能約定共識。公司需要一致認同的決定，以塑造福斯「永續的競爭力與展望性」。

除了就業保障協議中涉及解僱的條約外，其它包括實習生保障、臨時工規定也將終止。相關的解約文件也已發給工會。福斯可望藉此提前與勞委會進行談判。福斯勞資委員會會長卡瓦洛（Daniela Cavallo）說，「我們將貫徹對抗這歷史性攻擊，捍衛工作崗位。任何來自營運因素的裁員，都不會被我們接受。」

如果到2025年6月仍未達成協議，福斯將面臨明顯的成本上漲風險。歐洲最大工會（IG Metall）協商師格魯格（Thorsten Gröger）說，如果現行協議終止，在1994年前有效的合約將再次生效。舊協議中正職員工有更長的工時，對額外津貼或是超時、週六晚上工作，有更高的附加費用。

福斯9月初提出財務縮減計畫，不排除關閉德國境內汽車製造工廠、相關零件廠與裁員。面對各界對關廠決定的質疑，福斯對外表示，經濟環境惡化，歐洲汽車產業當前情況急遽嚴峻，降低成本是為了維持公司競爭力。

德國汽車工業協會（Verband derAutomobilindustrie）會長慕勒（Hildegard Müller）昨天表示，福斯財務緊縮的狀況在汽車工業來說不是個案。當前汽車產業銷量疲軟，銷售水平仍與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相當。即便德國生產的車輛仍如往具有市場，但本地生產成本非常高昂。汽車產業也收到來自政界與布魯塞爾（歐盟）的要求，希望汽車產業朝環境友善的目標前進，這代表汽車工業必須改變生產模式。

她說，「我們無法在德國生產具有競爭力的汽車。」與其他國家相比，德國的能源和官僚成本非常高。大家都知道，德國與歐盟長期以來，在政治上迄今都治標不治本。「工資當然也很高，如果與國際間相比的話。」

此外，德國缺乏電動車基礎設施，這讓消費者對充電車仍抱有疑慮。「這與中國很不同，在那裡很多人買了他們生平第一輛電動車，與良好的充電基礎設施。」她說，這在德國與歐洲都是轉型的挑戰。

德國 福斯 競爭力

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