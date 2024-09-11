美反制陸企 盯上生技業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

在對中鷹派主導下，美國眾議院9日晚間以306票贊成對81票反對，通過生物安全法案，將禁止五家中國大陸生技公司和在美國的子公司取得聯邦政府合約，繼TikTok之後，盯上陸生技業。此案接著將交付參院表決。

提案的議員主張，此案攸關中國大陸是否會在另一個美國開創的領域搶占主導地位。他們擔心北京政府可能開發生物武器，或者以別的方式對從海外獲得的生物數據加以利用。

這個眾院監督委員會5月以40比1通過的生物安全法提案，將矛頭對準五家公司：華大集團、華大智造、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。是繼強制字節跳動分拆TikTok後、美國國會議員再向中國企業揮起大棒。

俄亥俄州的共和黨籍聯邦眾議員溫斯卓普是法案的主要發起人。他說這些公司之所以被列名，是因為他們和中國共產黨有關，而中共意圖主導生技產業，並指出數百萬美國人的數據可能面臨風險。

上述公司辯稱自己不構成國家安全威脅並專注於醫療創新。Complete Genomics表示，此案將提高已占據主導地位的美國競爭對手Illumina的市占率。

生技 美國 議員

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