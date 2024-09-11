蘋果、Google槓歐盟 敗陣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果、Google與歐盟的官司敗訴，讓歐盟當局矯正大型科技公司商業行為的努力獲得雙重勝利。 路透
蘋果、Google與歐盟的官司敗訴，讓歐盟當局矯正大型科技公司商業行為的努力獲得雙重勝利。 路透

蘋果公司抗拒補繳130億歐元（144億美元）稅金愛爾蘭的官司敗訴，Google因被控濫用市場權力挨罰24億歐元罰金也上訴失敗，讓歐盟當局矯正大型科技公司商業行為的努力獲得雙重勝利。

位於盧森堡的歐洲法院10日支持2016年的劃時代判決結果，即愛爾蘭違反國家補貼法，賦予蘋果不公平競爭優勢。此一結果推翻了歐洲普通法院2020年有利於蘋果的判決。

歐洲法院同日另宣判，Google違法運用搜尋引擎市場支配地位，把自家產品搜尋排序拉高，這對即將做滿兩任並於數周後卸任的歐盟競爭執委薇絲塔格可謂另一大勝利。薇絲塔格2014年上任時，就優先把反托辣斯矛頭指向蘋果和Alphabet旗下的Google。她數十年來致力促進賦稅公平，亞馬遜、飛雅特都曾是她的目標，但這項蘋果案判決是她目前為止收割的最大成果。

蘋果執行長庫克曾抨擊歐盟2016年下令該公司補繳130億歐元稅金的判決，稱「全是政治廢話」。薇絲塔格要求愛爾蘭向蘋果追討那筆相當於全球Mac電腦兩季營收稅款，那筆錢後來存在代管帳戶，等待最終裁決。

蘋果發言人說：「我們對今日裁決失望，畢竟歐盟普通法院在查核事實後，斷然宣布此案裁決無效。」

另外，針對歐盟執委會2017年以濫用搜尋市場支配地位拉抬自家產品排序為由，重罰Google 24億歐元，如今上訴案遭駁回，Google發言人表示「失望」，並強調2017年為化解歐盟顧慮提出的補救措施已協助其他購物服務提升點擊流量。

愛爾蘭 歐盟 稅金

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