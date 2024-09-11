甲骨文雲端運算業績火紅 年度營收有望兩位數成長

甲骨文公司（Oracle）上季獲利優於預期，可見人工智慧（AI）需求持續推升雲端運算業績，激勵該公司10日美股早盤大漲13%，股價創新高。

甲骨文9日盤後公布，截至8月31日止的年度第1季（上季），營收成長7%達到133億美元，優於分析師預估的132億美元；不計特定項目後，營業利益成長13%至57億美元，淨利增加18%至40億美元，每股盈餘為1.39美元，也優於分析師原估1.33美元。

該公司執行長卡茲發布新聞稿說：「隨著雲端服務成為甲骨文最大的業務，我們的營業利益和每股盈餘都在加速成長。」

這家總部位於德州奧斯汀的公司，以資料庫軟體聞名，目前專注於發展雲端基礎設施業務，提供運算和儲存空間租用服務，和亞馬遜、微軟和Google是競爭的關係。甲骨文的雲端業務已在生成式AI工作負載上建立聲譽，尤其對擁有Reka和馬斯克的xAI在內的客戶頗感自豪。

甲骨文雲端業務上季營收成長21%，達到56億美元，符合預期。其中22億美元來自租用運算和儲存業務（IaaS），34億美元來自SaaS業務。甲骨文的剩餘履行義務（RPO，衡量已預訂銷售額的指標）大增53%，攀抵990億美元。

在發布財報後的電話會議上，卡茲表示，RPO更高，反映上季簽下幾個大型合約。Wolfe Research分析師祖金接受CNBC訪問時指出，投資人可能將這個結果視為甲骨文成長的現象。

卡茲表示，至明年5月結束的公司會計年度，營收將實現兩位數成長；相形下，分析師平均預測增幅為9.4%。她也說，雲端基礎設施的營收成長速度將高於前一個會計年度。

可視為資料中心建設指標的資本支出上季達到23億美元。卡茲表示，2025（今）年度資本支出大約會是2024年度的兩倍。

甲骨文9日也宣布與亞馬遜網路服務（AWS）達成新協議，讓自有品牌的資料庫納入AWS雲端服務上。甲骨文也已和微軟和Google簽署類似協議，分析師認為這是將甲骨文資料庫業務現代化的方式。

研究機構Valoir執行長韋特曼說，憑藉這些合作夥伴關係，甲骨文「藉由讓客戶跨雲端和應用，幫助資訊流通更簡便，擴大了微軟Azure、Google Cloud、AWS的資料庫商機，也推升新的營收契機」。

甲骨文正在快速建設新的資料中心，以滿足AI驅動的需求，在全球運營和建設中的雲端資料中心共有162個。