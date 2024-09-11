捷克巴塔鞋業逾百年 從茲林小鎮出發銷售全球

2024年是捷克鞋業公司─巴塔成立130週年。從捷克東邊城鎮茲林發跡，巴塔逐步成為遍及四大洲56國的知名鞋業。創辦人巴塔不僅讓茲林蛻變為現代化的工業城市，也創造理想的工作與生活環境，至今捷克人仍深深感念他。

走在茲林市，許多建設皆以「巴塔」來命名，包含巴塔大學（Tomas Bata University in Zlín）、巴塔地區醫院（Tomas Bata Regional Hospital in Zlin）、巴塔摩天大樓（Baťa's Skyscraper）等，到處都能看到巴塔的影子。

放眼望去，市區內的多數建築採功能主義風格，外觀為紅磚與玻璃立面，整體市容看起來整潔有序，這些「矩形體」建築大多數都是上個世紀巴塔公司所留下的。

巴塔摩天大樓的導覽員切赫曼科娃（LucieČechmánková）向記者說起巴塔（Tomáš Baťa）傳奇的一生。

巴塔鞋業公司於1894年由巴塔、他的妹妹安娜（Anna）以及哥哥安東尼（Antonín）在捷克東部茲林創立。巴塔公司生產一種將布料與皮革結合的鞋款，這些鞋子精巧、堅固耐用，尤其在鞋頭、鞋跟及鞋帶部位加入皮革設計，風靡一時。

1908年，安東尼因結核病去世，安娜婚後離開公司，從此巴塔幾乎獨自領導公司。巴塔前往美國學習工業化生產方式，並將這些先進理念帶回來，成為茲林工廠建築風格的基礎。這些工廠利用鋼鐵與混凝土結構，採用6.15公尺乘以6.15公尺的模組化設計，大幅提高建設效率。

在第一次世界大戰期間，巴塔公司獲得奧匈帝國軍隊5萬雙軍靴的製作合約，這筆訂單成為公司成長的關鍵契機。

隨著公司擴展，茲林的人口也不斷增加。為了解決員工住宿問題，巴塔公司開始建造「花園城鎮」的理想社區，讓每棟房子都有自己的花園，提供員工放鬆和享受生活的環境。

切赫曼科娃表示，當年巴塔公司不僅提供比當時捷克斯洛伐克平均工資高150%的薪水，還為員工提供優惠的住房、學校和醫療服務。

在巴塔的努力下，巴塔鞋業遍及四大洲56國，共有2500家零售店，年產量達3630萬雙鞋，提供超過3萬1000個工作機會。

然而，1932年，巴塔在一次飛機失事中不幸喪生，享年56歲。巴塔的去世震撼整個茲林，數萬人前來悼念這位企業家。隔年，巴塔紀念館（Tomas BataMemorial）開幕，館內展示失事飛機模型與生前物品，包括一支記下他逝世時間金色懷錶。

巴塔鞋業從茲林小鎮的家族企業，發展為全球知名鞋業公司，不僅讓茲林蛻變為現代化的工業城市，也為工人創造理想的工作與生活環境，至今捷克人仍深深感念他。