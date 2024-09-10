美銀：標普新規上路在即 不要低接科技股

美國銀行（BofA）指出，科技股股價仍處於高檔，而標普500指數將修改規定，可能會掀起「被動式賣壓」，建議不要低接科技股，並說可以轉向防禦股。

Business Insider報導，美銀分析師說：「不要逢低買進科技股，儘管有人認為該類股已受重創，我們仍對資訊科技股維持減碼。」

美銀的理由是，科技股的企業價值銷售比（EV/Sales ratio），仍處於空前新高，顯示股價遭到高估。另外，標普500指數準備實施新規定，科技基金可能即將面臨被動式賣壓。

科技巨擘大者恆大，讓美股日益頭重腳輕，標普將依照市值比例，減少這些巨型股的權重，資產規模達3,500億美元的被動型指數追蹤基金，須在本月稍晚調整部位。Piper Sandler估計，大型ETF將釋出310億美元，其中大約半數出自科技股。

美銀認為，選舉帶來的政策不確定性，近期內將使市場持續震盪，殖利率曲線也暗示，到2027年底為止，將有更多波動。有鑑於此，該行建議購入防禦股，這類股在市場疲弱或不確定性瀰漫時，通常表現較佳。

分析師寫道，「先前市場波動時，品質、穩定、收益可保護投資人。我們重新調整行業看法，以強化這些特質」。美銀估計，聯準會（Fed）降息之際，公用事業股和房地產股的股息，應該能吸引追尋殖利率的投資人。