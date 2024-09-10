美股最近為何打擺子？專家：市場進入觀望期 波動至秋末

美股標普500指數上周周線跌幅為一年半來最慘，但緊接著9日（周一）在缺乏重大新消息指引下，三大指數卻又莫名其妙同步強彈逾1%，單日漲幅是三周來最大。如何解釋美股這種痙攣式的怪異反應？

MarketWatch報導，Ritholtz財富管理公司首席市場策略師考克斯指出，美股正進入他所謂的「大等待」（Great Wait）期，因為沒人真曉得美國經濟究竟會邁向「軟著陸」或「硬著陸」，連經濟學家和市場觀察家對現況的看法都眾說紛紜。

在前景混沌不明的此刻，消費者和企業都進入「觀望」模式，等著看未來數月聯準會（Fed）降息幅度究竟有多深，貨幣政策由緊轉鬆又會對經濟產生什麼影響，再作打算。同時，投資人也對經濟走向毫無頭緒，因此重要數據一出爐就隨之起舞，這指向未來數月市場波動可能愈演愈烈。

例如，上周五美國8月非農就業報告出爐，顯示新增就業人數不如預期，但失業率稍稍下滑，未進一步攀升。這份報告讓投資人無法確定，到底勞動市場是逐漸降溫，還是面臨更嚴重的景氣下沉。

企業和消費者決定觀望 以不變應萬變

考克斯指出，這種困惑一部分肇因於美企似乎決定暫時什麼都不做--招聘大幅減緩，同時留住員工。所以，從新增就業人數的三個月均值來看，近幾個月就業創造步調已趨緩至2020年來最慢，而每周初領失業救濟金數據顯示，裁員人數幾乎沒有增加。根據勞工部的數據，25至54歲美國人當中，將近81%都保有飯碗，比率是20年最高。

消費者看來也在觀望，既不願換工作，也不擱置買房子這類重大財務決定。即使30年期房貸利率已下滑，成屋待完成銷售在7月觸及空前低點。剔除新冠肺炎疫情爆發後的時期不算，今夏辭去工作者占美國勞工總數的百分比降到六年來最低。

考克斯說：「此刻利率水準夠高，經濟展望也夠陰沈，足以促使美國一般民眾與美國企業決定什麼都不做。」

投資人等不耐煩 對風吹草動反應過度

但投資人則焦躁不安，急得一見黑影就開槍，對每項顯露些許疲態的經濟數據反應過度。

考克斯說：「華爾街似已等不耐煩，直接快轉至衰退，一見到看來有些不妙的經濟報告，就大開殺戒。」

目前為止，每一陣賣壓急湧後，就有一波逢低承接的反射性買盤接踵而至，9月初的這陣市場波動也不例外。所以，在上周美股大跌後，三大指數9日全面反彈，又局部收復上周失土。

波動加劇期恐延續至秋季末

考克斯預料，這種時漲時跌、陣陣抽搐的交易型態，可能一直延續到秋季結束，直到投資人對經濟衰退是否真的降臨有更明確答案為止。

Fed刻意模糊化利率路徑，拒絕對降息步調提供較具體的前瞻指引，不但使經濟前景更朦朧不清，也加深市場對Fed可能等太久才開始降息的疑慮。

但Natixis全球市場策略主管謝圖安說，Fed決策高層有充分理由保持緘默。他說：「維持態度模稜兩可，對Fed很重要，因為那是保有完全決策自由的唯一途徑；要不然，市場可能試圖逼迫他們出手。」