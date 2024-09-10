總統辯論登場在即…美股早盤漲跌互見 台積電ADR、蘋果齊摔

美國總統候選人賀錦麗與川普的首場電視辯論，將在10日晚間（台灣11日上午）登場，美國8月消費者物價指數（CPI）又將在11日揭曉，市場情緒審慎，美股10日早盤陷入盤整，四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數10日早盤下跌0.1%；標普500攀漲0.3%，那斯達克綜合指數揚升0.5%，費城半導體指數跌0.5%。

台積電8月營收年增三成以上，創單月次高，但台積電ADR早盤仍跌2%，輝達（Nvidia）則上漲1%。

蘋果走低1%，該公司抗拒補繳130億歐元（144億美元）稅金給愛爾蘭的官司，敗訴收場。

雲端平台業者甲骨文飆升10%，該公司上季財報優於預期，並宣布與亞馬遜網路服務公司（AWS）攜手提供資料庫服務。

總統辯論方面，由於川普和賀錦麗的民調旗鼓相當，兩人首次正面對決的表現格外重要。ING外匯策略主管透納說，要是這次辯論出現明顯贏家，匯市將提前反應。投資人估計，若川普勝選，美元將走升，原因是高關稅可能會推升美元。

美國8月CPI將於11日出爐，會牽動市場的降息預期。市場估計，聯準會（Fed）將在本月17~18日會議中調降利率，但不確定究竟會降息1碼或2碼。

瑞銀策略師Rebecca Cheong說，即將公布的經濟數據，如果稍有閃失，都可能釀成出場潮。她估計標普500將在一個月內回檔至少10%。