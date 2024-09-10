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AMD蘇姿丰：AI超級周期才剛開始 規模「超過我5年前預期」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰。 路透
超微（AMD）執行長蘇姿丰。 路透

超微（AMD）執行長蘇姿丰9日出席高盛大會時表示，人工智慧（AI）的超級周期才剛開始，規模超過她五年前的預期。她並表示，AMD會加快發展速度，這幾年每年都將發表新AI晶片。

Yahoo Finance報導，蘇姿丰表示，AMD加速AI規畫，打算每年發布新AI晶片，今年稍晚將推出MI325晶片、2025年發表MI350、2026年再推MI400，來挑戰輝達（Nvidia）地位。

蘇姿丰說：「相信我們能在大型語言模型的訓練和推論，發揮重大作用」。AMD的MI300x去年問世，內建192GB記憶體及1,530億個電晶體，可用於訓練ChatGPT等大型語言模型。

AMD預估，MI300x今年的銷售額將達45億美元，遠高於去年AI相關晶片的1億美元。Jefferies分析師柯提斯（Blayne Curtis）說，AMD上修MI300晶片展望，是正面訊息，Jefferies估計MI300今年銷售額為50億美元。

AI動能帶旺AMD，第2季銷售年增9%、盈餘也年增19%，並預測第3季營收將年增16%。蘇姿丰說：「AI周期規模之大，超乎我五年前的預期。」

另外，AMD運算暨繪圖主管Jack Huynh，接受科技網站Tom's Hardware訪問時宣布，消費者導向的RDNA與資料中心導向的CDNA架構，將整合成「UDNA」架構，以便更有效對抗輝達的護城河CUDA。

CUDA軟體平台，讓輝達擁有類似蘋果的「圍牆花園」（walled garden）優勢，該公司的繪圖處理器（GPU）原本設計來處理3D圖形與電玩遊戲，CUDA使得GPU能執行其他各種運算，其中之一是AI軟體。近年來AI蓬勃發展，促使輝達躍居全球最有價值的企業之一。

AI AMD 蘇姿丰

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