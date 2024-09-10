快訊

被金管會要求補件…中信金聲明回應！曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

歐洲法院裁定蘋果補稅4620億 維持Google罰款860億

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
蘋果公司。 路透社
蘋果公司。 路透社

歐洲法院今天裁定蘋果須補稅給愛爾蘭130億歐元（約新台幣4620億元），同時維持對Alphabet旗下Google罰款24.2億歐元（約新台幣860億元）。這對歐盟執委會而言不啻是一大勝利。

法新社報導，總部位於盧森堡的歐洲法院（Court ofJustice）發表聲明說：「歐洲法院此案最終裁定，確認歐洲聯盟執行委員會2016年的決議：愛爾蘭提供蘋果公司不合法的補助，愛爾蘭須予以追回。」

蘋果補稅案是科技巨頭與歐盟執委會最激烈的法律戰之一，時間要追溯到2016年，當時歐盟執委會指控愛爾蘭允許蘋果逃稅數以十億計歐元。

2020年，歐盟普通法院（EU's General Court）撤銷要求蘋果繳納欠稅的命令，歐盟對此裁決提出上訴。

歐洲法院今天另駁回Google和母公司Alphabet的上訴，歐盟2017年裁定Google濫用其優勢地位，在搜尋結果偏袒自家的Google購物服務（Google Shopping）。

綜合法新社和路透社報導，7年前，Google被控利用自家比價購物服務取得不公平優勢。

這次的罰款是歐盟執委會過去10年來基於違反反托拉斯規定，而對Google祭出的3項懲罰之一，Google過去10年反托拉斯罰款金額已達82.5億歐元。

Google 愛爾蘭 歐盟 罰款 蘋果

延伸閱讀

AI加持iPhone 16系列備貨大增 A股核心供應商一覽

iPhone16拉開蘋果AI時代序幕 這檔ETF卡位蘋概股上漲行情

強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

矽谷科技人挺誰？谷歌蘋果員工捐款趨勢曝 賀錦麗遠勝川普40倍

相關新聞

美債指標閃現2008海嘯前期警訊 美股展望凶中帶吉

美國債市正釋出一個令人憂心的訊號：交易員預料聯準會（Fed）未來兩年將大幅降低利率，且降幅將是2008年金融海嘯以來最大...

AMD蘇姿丰：AI超級周期才剛開始 規模「超過我5年前預期」

超微（AMD）執行長蘇姿丰9日出席高盛大會時表示，人工智慧（AI）的超級周期才剛開始，規模超過她五年前的預期。她並表示，...

歐洲法院裁定蘋果補稅4620億 維持Google罰款860億

歐洲法院今天裁定蘋果須補稅給愛爾蘭130億歐元（約新台幣4620億元），同時維持對Alphabet旗下Google罰款2...

三星印度家電廠罷工進入第2天 單日產能一半續受影響

韓國三星電子（Samsung Electronics）位於印度南部家電廠的罷工行動今天邁入第2天，數百名工人在廠外搭起帳...

反移民聲浪大 殃及國際學生

國際學生一直是先進國家大學院校會下金蛋的「金鵝」；但現在由於移民激增，多國政府正在尋找一些能夠輕易約束移民數量的目標，因而使各大院校吸收國際學生的展望愈來愈不確定。

矽谷大咖想把握AI熱潮？可跟祖克柏學招式

祖克柏（Mark Zuckerberg）可能有抄襲他人創意的「前科」，但在把握這波生成式人工智慧（generative AI，GenAI）熱潮上，他卻是開闢更智慧道路的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。