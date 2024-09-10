歐洲法院裁定蘋果補稅4620億 維持Google罰款860億

歐洲法院今天裁定蘋果須補稅給愛爾蘭130億歐元（約新台幣4620億元），同時維持對Alphabet旗下Google罰款24.2億歐元（約新台幣860億元）。這對歐盟執委會而言不啻是一大勝利。

法新社報導，總部位於盧森堡的歐洲法院（Court ofJustice）發表聲明說：「歐洲法院此案最終裁定，確認歐洲聯盟執行委員會2016年的決議：愛爾蘭提供蘋果公司不合法的補助，愛爾蘭須予以追回。」

蘋果補稅案是科技巨頭與歐盟執委會最激烈的法律戰之一，時間要追溯到2016年，當時歐盟執委會指控愛爾蘭允許蘋果逃稅數以十億計歐元。

2020年，歐盟普通法院（EU's General Court）撤銷要求蘋果繳納欠稅的命令，歐盟對此裁決提出上訴。

歐洲法院今天另駁回Google和母公司Alphabet的上訴，歐盟2017年裁定Google濫用其優勢地位，在搜尋結果偏袒自家的Google購物服務（Google Shopping）。

綜合法新社和路透社報導，7年前，Google被控利用自家比價購物服務取得不公平優勢。

這次的罰款是歐盟執委會過去10年來基於違反反托拉斯規定，而對Google祭出的3項懲罰之一，Google過去10年反托拉斯罰款金額已達82.5億歐元。