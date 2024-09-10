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對中國進口電動車加徵關稅 歐盟傳擬降至略低於8%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊周二（10日）報導，知情人士透露，歐盟準備小幅調降對中國大陸進口電動車加徵的關稅，從中國進口的特斯拉，加徵稅率將從擬議的9%降至略低於8%。 

Mlex周一率先報導了歐盟的調整，指特斯拉的稅率將降至7.8%。沒有配合歐盟調查的中國汽車商，最高稅率將是35.3%，也低於之前擬議的36.3%。

上述關稅定11月生效，最後還需歐盟各成員國表決通過。中國出口商目前已被課徵10%的關稅，新關稅是在這個基礎上增收。

歐盟 特斯拉 關稅 電動車

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