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彭博：星展擬在印度、台灣 發展銀行保險合作關係

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
星展正考慮的銀行保險的交易規模可能達到數億美元。路透
星展正考慮的銀行保險的交易規模可能達到數億美元。路透

彭博引述消息人士報導，星展集團（DBS Group ）考慮在印度和台灣籌組保險合作關係，拓展在兩地的金融服務。

知情人士向彭博透露，星展集團正和高盛集團合作，由高盛擔任銀行保險合約方面的顧問。

在銀行保險合作中，保險公司通常會支付一筆預付款，以取得在銀行各分行銷售產品的獨家權利。據消息人士透露，星展這項交易價值可能達到數億美元，也可能納入新加坡的產品。

消息人士強調，星展評估尚於處於初步階段，最後可能決定不交易。

星展已和宏利金融（Manulife Financial ）建立銀行保險合作夥伴關係，包括中國大陸、香港、印尼和新加坡市場。

星展在印度已有30年的歷史，1994年在孟買開設了第一個辦事處，目前在19個邦擁有約500個分行。星展更早在1983年就進入台灣，在全台超過70個分行。

保險 印度 彭博 星展銀行

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