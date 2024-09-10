彭博：星展擬在印度、台灣 發展銀行保險合作關係
彭博引述消息人士報導，星展集團（DBS Group ）考慮在印度和台灣籌組保險合作關係，拓展在兩地的金融服務。
知情人士向彭博透露，星展集團正和高盛集團合作，由高盛擔任銀行保險合約方面的顧問。
在銀行保險合作中，保險公司通常會支付一筆預付款，以取得在銀行各分行銷售產品的獨家權利。據消息人士透露，星展這項交易價值可能達到數億美元，也可能納入新加坡的產品。
消息人士強調，星展評估尚於處於初步階段，最後可能決定不交易。
星展已和宏利金融（Manulife Financial ）建立銀行保險合作夥伴關係，包括中國大陸、香港、印尼和新加坡市場。
星展在印度已有30年的歷史，1994年在孟買開設了第一個辦事處，目前在19個邦擁有約500個分行。星展更早在1983年就進入台灣，在全台超過70個分行。
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