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三星印度家電廠罷工進入第2天 單日產能一半續受影響

中央社／ 印度斯利柏倫菩德10日綜合外電報導
Workers of a Samsung facility listen to a speaker during a strike to demand higher wages at its Sriperumbudur plant near the city of Chennai, India, September 10, 2024. REUTERS/Praveen Paramasivam 路透通訊社
Workers of a Samsung facility listen to a speaker during a strike to demand higher wages at its Sriperumbudur plant near the city of Chennai, India, September 10, 2024. REUTERS/Praveen Paramasivam 路透通訊社

韓國三星電子（Samsung Electronics）位於印度南部家電廠的罷工行動今天邁入第2天，數百名工人在廠外搭起帳篷，主張要求提高薪資，此次行動已影響廠內運作。

路透社報導，三星位於印度清奈市（Chennai）附近斯利柏倫菩德鎮（Sriperumbudur）的工廠有近1800名工人，這間工廠主要生產冰箱、洗衣機和電視等消費性電子產品。

這次罷工行動從昨天開始，廠內約一半的日產量受到影響，抗議行動仍在繼續。工會領袖慕圖庫瑪（E.Muthukumar）表示：「我們罷工已進入第2天。」

三星尚未回應置評請求。

印度 工人 罷工

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