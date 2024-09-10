三星印度家電廠罷工進入第2天 單日產能一半續受影響
韓國三星電子（Samsung Electronics）位於印度南部家電廠的罷工行動今天邁入第2天，數百名工人在廠外搭起帳篷，主張要求提高薪資，此次行動已影響廠內運作。
路透社報導，三星位於印度清奈市（Chennai）附近斯利柏倫菩德鎮（Sriperumbudur）的工廠有近1800名工人，這間工廠主要生產冰箱、洗衣機和電視等消費性電子產品。
這次罷工行動從昨天開始，廠內約一半的日產量受到影響，抗議行動仍在繼續。工會領袖慕圖庫瑪（E.Muthukumar）表示：「我們罷工已進入第2天。」
三星尚未回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言