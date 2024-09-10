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拓展歐洲碳封存與運輸商機 芬蘭與挪威攜手

中央社／ 赫爾辛基9日綜合外電報導

芬蘭挪威宣布相關計畫，將合作發展跨國二氧化碳運輸與封存領域，未來芬蘭企業排放的二氧化碳將運至挪威，永久封存在海底，相關服務有望推展至歐洲市場。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，這項合作符合兩國致力緩解氣候變遷及落實推動永續能源承諾。

芬蘭氣候與環保部長米凱寧（Kai Mykkanen）和挪威能源部長阿斯蘭德（Terje Aasland）透過線上會議，討論兩國在能源領域的合作潛力。

兩人都認為，雙方共同致力發展二氧化碳運輸與封存，將是一項重要進展。芬蘭雖然迫切希望實施碳捕集與封存（CCS）技術，卻因土壤成分受限；挪威則是對如何將二氧化碳安全封存於海床擁有豐富經驗。

兩國希望建立起合作架構，讓芬蘭企業排放的二氧化碳運至挪威永久封存。

阿斯蘭德說：「我們具備在挪威大陸架（NorwegianContinental Shelf）封存二氧化碳的能力，有望為歐洲的碳排提供服務與商機。這種合作對於讓碳捕集與封存成為我們所需且有效氣候緩解措施至關重要。」

為此，芬蘭與挪威需先簽署一份合作備忘錄（MoU），規劃跨國二氧化碳運輸及封存架構；在合作備忘錄定案前，芬蘭也須完備研擬政府提案並獲國會批准等國際協議相關流程。

除二氧化碳封存，芬蘭和挪威也就其他能源相關議題進行討論，例如北歐電力市場、電網發展、能源安全、關鍵基礎設施保護措施以及芬蘭在核能方面的經驗等。

挪威 核能 芬蘭

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