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加密貨幣詐騙猖獗 FBI：美2023年遭騙逾1800億

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）今天發布最新報告顯示，美國加密貨幣相關詐騙案件猖獗，光是去年損失金額就超過56億美元（約新台幣1816億元），較2022年增加45%。

綜合美聯社與路透社報導，FBI報告指出，2023年共接獲近7萬件與比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）及其他加密貨幣有關的金融詐騙案。

報告也顯示，加密貨幣詐騙案件中，以「投資詐騙」最為猖獗，損失金額高達39.6億美元，占總金額的71%；假冒客服與政府單位的詐騙案則約占10%。而主要受騙對象為60歲以上族群，損失金額超過16億美元。

FBI犯罪調查處助理處長諾德瓦（MichaelNordwall）寫道：「加密貨幣去中心化的特性、不可逆交易的速度以及在世界各地轉移價值的能力，讓加密貨幣成為罪犯青睞的媒介，也讓追回被竊資金成為挑戰。」

FBI指出，詐騙者大多會透過交友軟體或社群媒體，在數週或數月內與受害者建立信任關係，再提出投資加密貨幣的建議。一旦建立起關係，他們就會說服對方利用假網站或應用程式來投資，有時甚至會讓受害者在投資初期提領少量金額，讓受害者誤認這是合法交易。

FBI表示，某些案例中的受害者受騙後，還會再被虛假公司盯上，這些公司宣稱能幫受害者追回遭騙的加密貨幣。

FBI 加密貨幣 詐騙

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