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在瑞信倒閉事件中慘淪壁紙 澳洲要銀行逐步廢除AT1債券

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲銀行監管機構提議讓銀行業者逐步廢除使用額外第一類資本（AT1）債券。圖為行人行經銀行自動提款機。路透
澳洲銀行監管機構提議讓銀行業者逐步廢除使用額外第一類資本（AT1）債券。圖為行人行經銀行自動提款機。路透

澳洲銀行監管機構提議讓銀行業者逐步廢除使用額外第一類資本（AT1）債券，以便強化銀行在危機事件發生之時擁有更堅實的資金規模。先前在瑞信集團倒閉後，瑞信發行的AT1債券價值一夕「歸零」。

澳洲審慎監理署（APRA）10日在聲明中表示：「擬議的調整尋求在危機之時支撐金融體系穩定，在發生罕見的倒閉情況時，有更簡單、更確定的方式銀行解決辦法」，「其目的還有在壓力時期強化人們對存款安全性的信心。」

根據澳洲審慎監理署擬議的方案，過渡期將從2027年1月1日展開，預期2032年前替換所有目前已發行的AT1債券。當局從去年9月開始檢視這種債券。

AT1債券在銀行債務的償還順序是最低的，儘管在景氣好時可帶來優渥報酬，但在銀行遭遇困難時則會受到衝擊。在2023年3月瑞銀集團出手援助瑞信時，註銷了規模約170億美元的瑞信AT1債券。當時瑞士政府促成援助，在美國地區銀行也陷入危機之際，幫助鞏固全球金融體系信心，但AT1被註銷，也引發從瑞士到日本蒙受巨虧的投資人發動訴訟。

澳洲審慎監理署署長隆斯戴爾（John Lonsdale）表示，由於AT1債券的複雜性、潛在的法律挑戰以及危機蔓延的風險，這種證券在危機時期無法發揮穩定一家銀行的作用。他說，在澳洲，這些風險更高，因為散戶投資人持有這些債券的比率異常高。

澳洲四大銀行各自的AT1債券規模，相當於本身風險加權資產的至少1.5%。根據監理署研議的方案，這些AT1債券將能以1.25%的第一類資本和0.25%的普通股第一類資本來替代。較小的銀行將能夠用第二類工具完全取代AT1。

澳洲審慎監理署表示，實施這項框架，可能會導致所謂高階銀行融資成本提高的程度「相對低」，估計以基本情節來看，影響規模達澳幣7,000萬元（4,700萬美元）。

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