Under Armour將原估重整成本調高一倍 大砍業績展望
運動服裝品牌商Under Armour調降2025會計年度的業績展望，並表示因為關閉一處發貨中心且裁減更多員工，預估重整成本增加一倍。
UA盤後股價大跌4.2%，今年截至周一收盤，UA股價下跌 15%。
UA 表示，最新的重整措施將導致1.4億至1.6億美元的稅前支出，其中多達7,500萬美元為現金支出將發生在明年3月止的2025年會計年度和2026年度。UA 原預測的支出為7,000萬至9,000萬美元。
UA如今預測2025全年度將虧損58美分至61美分，高於原先預測的53美分至56美分。營業損失料為2.2億至2.4億美元，高於原先預測的1.94億至2.14億美元。資遣相關的現金支出3,000萬美元，高於5月預測的1,500萬美元。
財務長David Bergman表示，裁撤位於加州Rialto的發貨中心的決定，長期將透過優化供應鏈網路，提升財務效率。
執行長Kevin Plank表示，UA尚未完成改革。上個月，Plank表示，UA計劃將市場上的產品品項減少25%。
UA今年初即警告，由於自身定位為高階的品牌，業績下滑的情況不會迅速改善。隨著消費者支出仍然緊縮，UA公司將減少折扣商品，並開始推出較高價的獨家產品。
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