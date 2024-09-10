快訊

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

美選辯論明登場！賀錦麗、川普「首度交戰」 看三大看點、最新民調

加航與機師工會談判15個月陷僵局 恐減班甚至停飛

中央社／ 蒙特婁9日綜合外電報導
加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，由於公司與機師的薪資談判可能陷入僵局，加航準備從本月15日起暫停大部分航班。資料照片。路透。
加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，由於公司與機師的薪資談判可能陷入僵局，加航準備從本月15日起暫停大部分航班。資料照片。路透。

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，由於公司與機師薪資談判可能陷入僵局，加航準備從本月15日起暫停大部分航班

法新社報導，作為國籍航空的加航歷經15個月的持續談判，公司與代表5200多名機師的工會在協議上仍有很大分歧。

加航今天透過聲明表示，公司「正在敲定應急計畫，準備暫停大部分營運」。

加航表示，如果工會提出罷工通知或出現停工，加航網絡的航班從9月15日起可能會逐步取消，然後自9月18日零時起全面停工。

加航機師正努力推動縮小與美國同業的薪資差距，他們8月時投票表示若談判失敗將舉行罷工；但加航表示，機師的要求「遠遠超過加拿大平均工資增幅」。

國際航空公司機師協會（ALPA）工會在給法新社的一份聲明中指責加航因「企業貪婪」威脅中斷航班服務，並稱資方「在期望機師接受低於市場水準的薪資同時」，獲利創下紀錄。

加拿大航空飛往47個國家，旗下670個航班平均每天載運11萬名乘客。

機師 航班 薪資

延伸閱讀

陸商務部︰即日起對加拿大油菜籽展開反傾銷調查

未幫外送員投保…富胖達告贏南市 工會挺市府上訴

報復加拿大加稅 陸對加拿大油菜籽展開反傾銷調查

卓榮泰接見加拿大代表 談自由航行權促進區域安全

相關新聞

Under Armour將原估重整成本調高一倍 大砍業績展望

運動服裝品牌商Under Armour調降2025會計年度的業績展望，並表示因為關閉一處發貨中心且裁減更多員工，預估重整...

加航與機師工會談判15個月陷僵局 恐減班甚至停飛

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，由於公司與機師的薪資談判可能陷入僵局，加航準備從本月15日起暫停大部分航...

彭博：美國監管機關將原要求對大銀行資本增加幅度砍半

彭博新聞引述知情人士報導，美國監管機構同意讓步，將大幅調整原提議的一套規則，對美國大銀行調高資本需求額的幅度將砍半為9%...

吉野家挖掘「鳥」商機 餐飲業糧食短缺的救世主就是牠？

吉野家控股8月28日發布消息稱，為了開發新的畜牧資源，將啟動鴕鳥相關業務。鴕鳥的飼養效率高，作為應對糧食短缺的措施而備受關注。吉野家將通過銷售以鴕鳥脂肪為原料的化妝品獲取利潤，同時還將開發新的蓋飯商品。

矽谷大咖想把握AI熱潮？可跟祖克柏學招式

祖克柏（Mark Zuckerberg）可能有抄襲他人創意的「前科」，但在把握這波生成式人工智慧（generative AI，GenAI）熱潮上，他卻是開闢更智慧道路的人。

土國埃及富豪湧入杜拜房市

土耳其和埃及匯率受經濟決策影響，大幅貶值逼出一波出走潮，難料杜拜房市卻因此受惠…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。