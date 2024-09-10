加航與機師工會談判15個月陷僵局 恐減班甚至停飛

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，由於公司與機師的薪資談判可能陷入僵局，加航準備從本月15日起暫停大部分航班。

法新社報導，作為國籍航空的加航歷經15個月的持續談判，公司與代表5200多名機師的工會在協議上仍有很大分歧。

加航今天透過聲明表示，公司「正在敲定應急計畫，準備暫停大部分營運」。

加航表示，如果工會提出罷工通知或出現停工，加航網絡的航班從9月15日起可能會逐步取消，然後自9月18日零時起全面停工。

加航機師正努力推動縮小與美國同業的薪資差距，他們8月時投票表示若談判失敗將舉行罷工；但加航表示，機師的要求「遠遠超過加拿大平均工資增幅」。

國際航空公司機師協會（ALPA）工會在給法新社的一份聲明中指責加航因「企業貪婪」威脅中斷航班服務，並稱資方「在期望機師接受低於市場水準的薪資同時」，獲利創下紀錄。

加拿大航空飛往47個國家，旗下670個航班平均每天載運11萬名乘客。