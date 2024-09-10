彭博：美國監管機關將原要求對大銀行資本增加幅度砍半

彭博新聞引述知情人士報導，美國監管機構同意讓步，將大幅調整原提議的一套規則，對美國大銀行調高資本需求額的幅度將砍半為9%。

聯準會（Fed）、聯邦儲蓄保險公司（FDIC）及金融局原本主張，美國銀行（Bank of America）和摩根大通（JPMorgan Chase）在內的八家全球系統重要性銀行的資本必須增加19%，做為對抗意外損失和金融衝擊的緩衝。

主管機關提出此案後，大銀行便展開強力遊說。調整後的修訂版本也有助於Fed主席鮑爾爭取理事會廣泛支持。鮑爾已向銀行明確表示，他也希望避免一場冗長的法律戰。

Fed負責監管事務的副主席巴爾預計在周二的演講上中概述相關調整。彭博上周報導，三個監管機關預料最快在9月19日發布多達450頁的修訂內容。

最初在2023年7月發布的資本改革和巴塞爾協議III有關。Fed後來向其他監管機關提出一個較不強硬的版本，讓部分深以為慮。弱化的版本建議美國涵蓋較廣的銀行資本增加幅度低至5%，遠低於原提議的16%左右。