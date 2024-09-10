甲骨文盤後大漲9% 雲端業務帶動獲利超出預期

甲骨文公司（Oracle）周一公布上季度獲利優於預期，可見人工智慧（AI）需求持續推升雲端運算業績。甲骨文盤後股價大漲9%。

甲骨文8月31日止季度不計特定項目的每股純益為1.39美元，營收成長7%達到133億美元。分析師原估每股純益為1.33美元，平均預期營收為133億美元。

執行長卡茲（Safra Catz）發布新聞稿說：「隨著雲端服務成為甲骨文最大的業務，我們的營收和每股純益都在加速成長。」

甲骨文以資料庫軟體聞名，目前專注於發展雲端基礎設施業務，提供運算和儲存空間租用服務，和亞馬遜、微軟和Google是競爭的關係。甲骨文的雲端業務已在生成式AI工作建立聲譽，尤其對擁有Reka和馬斯克的xAI在內的客戶頗感自豪。

雲端業務在上季度營收成長21%，達到56億美元，符合預期。其中22億美元來自租用運算和儲存業務。

甲骨文周一也宣布與亞馬遜網路服務（AWS）達成新協議，讓自有品牌的資料庫納入AWS雲端服務上。甲骨文也已和微軟和Google簽署類似協議，分析師認為這是將甲骨文資料庫業務現代化的方式。

研究機構 Valoir 執行長 Rebecca Wettemann 說，有這些合作夥伴關係，甲骨文「藉由讓客戶跨雲端和應用連結資訊更簡便，擴大跨微軟 Azure、Google Cloud、AWS的資料庫商機，也推升新的營收契機。」

財報後的電話會議上，卡茲表示，履約義務（performance obligation）更高，反映上季度簽下幾個大型合約。Wolfe Research分析師Alex Zukin接受CNBC訪問時指出，投資人可能將這個結果視為甲骨文持續成長的現象。

卡茲表示，至明年5月結束的公司會計年度營收將實現兩位數成長，而分析師平均預測增幅為9.4%。她也說，雲端基礎設施的營收成長速度將高於前一個會計年度。

可視為資料中心建設指標的資本支出上季度達到23億美元，分析師原估30.4億美元。卡茲表示，在2025年5月結束的會計年度，資本支出大約會是2024年的兩倍。

甲骨文董事長艾利森發布新聞稿說：「甲骨文目前在全球正在營運或建設的雲端資料中心有162個。」