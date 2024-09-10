快訊

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

醫挺柯文哲不抗告...舉1例稱醫生坐牢最厲害 籲檢方回頭

黑神話悟空全球爆火 不只電競...陸多項產業注強心針

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甲骨文盤後大漲9% 雲端業務帶動獲利超出預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文目前在全球正在營運或建設的雲端資料中心多達162個。路透
甲骨文目前在全球正在營運或建設的雲端資料中心多達162個。路透

甲骨文公司（Oracle）周一公布上季度獲利優於預期，可見人工智慧（AI）需求持續推升雲端運算業績。甲骨文盤後股價大漲9%。

甲骨文8月31日止季度不計特定項目的每股純益為1.39美元，營收成長7%達到133億美元。分析師原估每股純益為1.33美元，平均預期營收為133億美元。

執行長卡茲（Safra Catz）發布新聞稿說：「隨著雲端服務成為甲骨文最大的業務，我們的營收和每股純益都在加速成長。」

甲骨文以資料庫軟體聞名，目前專注於發展雲端基礎設施業務，提供運算和儲存空間租用服務，和亞馬遜、微軟和Google是競爭的關係。甲骨文的雲端業務已在生成式AI工作建立聲譽，尤其對擁有Reka和馬斯克的xAI在內的客戶頗感自豪。

雲端業務在上季度營收成長21%，達到56億美元，符合預期。其中22億美元來自租用運算和儲存業務。

甲骨文周一也宣布與亞馬遜網路服務（AWS）達成新協議，讓自有品牌的資料庫納入AWS雲端服務上。甲骨文也已和微軟和Google簽署類似協議，分析師認為這是將甲骨文資料庫業務現代化的方式。

研究機構 Valoir 執行長 Rebecca Wettemann 說，有這些合作夥伴關係，甲骨文「藉由讓客戶跨雲端和應用連結資訊更簡便，擴大跨微軟 Azure、Google Cloud、AWS的資料庫商機，也推升新的營收契機。」

財報後的電話會議上，卡茲表示，履約義務（performance obligation）更高，反映上季度簽下幾個大型合約。Wolfe Research分析師Alex Zukin接受CNBC訪問時指出，投資人可能將這個結果視為甲骨文持續成長的現象。

卡茲表示，至明年5月結束的公司會計年度營收將實現兩位數成長，而分析師平均預測增幅為9.4%。她也說，雲端基礎設施的營收成長速度將高於前一個會計年度。

可視為資料中心建設指標的資本支出上季度達到23億美元，分析師原估30.4億美元。卡茲表示，在2025年5月結束的會計年度，資本支出大約會是2024年的兩倍。

甲骨文董事長艾利森發布新聞稿說：「甲骨文目前在全球正在營運或建設的雲端資料中心有162個。」

甲骨文 雲端

延伸閱讀

美國司法部再槓Google 控壟斷網路廣告市場

以哈戰爭未歇 英國暫停30項武器出口以色列

不願放棄消滅哈瑪斯…內唐亞胡道歉難息怒 英國中止部分軍售

以哈戰爭未歇 英國暫停向以色列出口部分武器

相關新聞

美元兌日圓連跌四天後上漲 市場減少對Fed大幅降息押注

美元兌日圓周一反彈，止住連四日頹勢。投資人把目光投向即將公布的關鍵美國通膨數據，並降低對聯準會（Fed）下周大幅降息的預...

美參議員檢視「中國製造2025」進展 籲美勿掉以輕心

中國9年前提出「中國製造2025」計畫，鎖定發展10大產業的關鍵技術。美國聯邦參議員盧比歐今天發表報告指出，中國已在4個...

甲骨文盤後大漲9% 雲端業務帶動獲利超出預期

甲骨文公司（Oracle）周一公布上季度獲利優於預期，可見人工智慧（AI）需求持續推升雲端運算業績。甲骨文盤後股價大漲9...

油價反彈逾1%…因颶風逼近墨西哥灣煉油區 金價小漲

國際油價周一（9日）反彈約1%，逆轉上周重挫的行情，原因是市場擔心預期周三襲擊路易斯安那州的颶風將破壞美國墨西哥灣沿岸的...

台積電ADR隨費半反攻大漲3.8% 溢價拉大至16.3%

台積電ADR周一（9日）大漲3.8%，收在162.78美元，較台北交易溢價拉大至16.3%。費城半導體指數大漲2.2%，...

看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

美股大漲，投資人在華爾街經歷今年最糟單周走勢後逢低買入，看好聯準會本月中降息將提振經濟放緩。科技股在上周受創最嚴重，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。