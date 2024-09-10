油價反彈逾1%…因颶風逼近墨西哥灣煉油區 金價小漲

國際油價周一（9日）反彈約1%，逆轉上周重挫的行情，原因是市場擔心預期周三襲擊路易斯安那州的颶風將破壞美國墨西哥灣沿岸的產油和煉油；黃金小幅走高，投資人等待美國通膨數據出爐。

油價勁揚約1%

布蘭特原油11月期貨上漲78美分，漲幅1.1%，報每桶71.84美元；西德州原油10月期貨漲1.04美元，漲幅1.5%，報每桶68.71美元。

上周五，布蘭特原油收在2021年12月以來最低。西德州原油期貨收在2023年6月以來最低。

在美國，墨西哥灣沿岸的石油和天然氣生產商開始疏散員工並減少鑽探，為熱帶風暴「弗朗辛」肆虐墨西哥灣做好準備。

美國國家颶風中心預期，弗朗辛將在周二增強為颶風，然後襲擊路易斯安那州海岸。根據美國能源資訊局（EIA）的數據，墨西哥灣沿岸的煉油能力約占全美煉油能力的50%。

PVM公司分析師John Evans說：「價格正在小幅回升......受到可能威脅美國墨西哥灣沿岸的颶風警告的提振，但更廣泛的話題仍是需求將來自何處以及OPEC+能做些什麼。」

OPEC+產油國聯盟已同意將10月日產量增加18萬桶的計畫延後兩個月，因原油價格暴跌。

摩根士丹利將第4季布蘭特原油價格預測從每桶80美元下調至75美元，並指出除非需求進一步減弱，否則原油價格可能會維持在這一水準附近。

金價小幅收漲

現貨金價周一上漲0.36%，報每英兩2,506.38美元，變化不大；美國黃金期貨收高0.3%，報每英兩2,532.70 美元。

Zaner Metals公司副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示，金價可能會相當穩定，或許會在現有區間內小幅波動。他預期黃金將創下歷史新高。

ING大宗商品策略師Ewa Manthey也在報告中表示，相信聯準會降息將會驅動黃金價格升至新高，該行現在預測第4季黃金價格平均水準為每英兩2,580美元，使全年均價達到2,388美元；預期黃金的漲勢將在明年持續，均價將達到2,700美元。

金價在8月20日創下2,531.60 美元的歷史新高。

投資人現在關注周三將公布的8月美國消費者物價數據和周四的生產者物價指數。 投資者在等待關鍵的美國通膨數據，期待尋找聯準會下周將以多大幅度降息的線索。

現貨白銀漲幅為1.2%，報每英兩28.26美元；白金漲幅為2.3%，報942.45美元；鈀金漲幅超過3%，報945.72美元。