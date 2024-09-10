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美元兌日圓連跌四天後上漲 市場減少對Fed大幅降息押注

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人降低對聯準會（Fed）下周大幅降息的預期。路透
投資人降低對聯準會（Fed）下周大幅降息的預期。路透

美元兌日圓周一反彈，止住連四日頹勢。投資人把目光投向即將公布的關鍵美國通膨數據，並降低對聯準會（Fed）下周大幅降息的預期。

日圓兌美元貶值 0.6%，報 143.18 日圓 ，日圓上周勁升 2.7%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至101.552。歐元貶值 0.4%，至 1.1041 美元 。

根據倫敦證交所集團(LSEG)的計算，美國利率期貨市場已經完全消化Fed在9月17-18日政策會議上降息25個基點的可能性，還認為降息幅度達到50個基點的可能性大約為29%，上周五預期這種可能性高達 50%。

交易者也預料2024 年全年降息幅度從約 100 個基點上升至 113 個基點。

Klarity FX 執行董事Amo Sahota說：「我認為Fed下周將降息25個基點。11月可能會有50個基點的大幅利率變動，這取決於將公布的通膨數據。但最新的經濟成長數據顯示，經濟表現尚可，但肯定在放緩。」

「Fed的寬鬆周期即將開始，而在1985年和2001年，美元在Fed 完全進入寬鬆周期後才開始下跌，這次美元已經搶先一步，」法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes周一在報告中表示：「這可能導致未來幾周交易波動，尤其是市場對Fed寬鬆步伐的押注快得不切實際。」

幾位Fed官員上周五暗示，他們已準備好啟動一系列降息行動，並指出若不降息，勞動市場降溫可能會加速演變成更令人擔憂的情況。

歐洲央行（ECB）將於周四召開會議，外界普遍預計屆時將把主要利率調降 25 個基點至 3.50%，ECB已於 6 月降息25個基點，為寬鬆政策周期拉開了序幕。

Fed 日圓 美國 通膨 降息

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