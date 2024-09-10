台積電ADR隨費半反攻大漲3.8% 溢價拉大至16.3%
台積電ADR周一（9日）大漲3.8%，收在162.78美元，較台北交易溢價拉大至16.3%。費城半導體指數大漲2.2%，輝達（NVIDIA）大漲3.5%。
美國股市三大指數周一全面上漲超過1%，止住連四日頹勢，投資人上周崩跌逢低買進盤，一面等候未來幾天的通膨報告和聯準會（Fed）下周的決策。
道瓊工業指數上漲484.18點，漲幅1.2%，報40,829.59點；標普500指數上漲62.63點，漲幅1.2%，報5,471.05點；那斯達克綜合指數上漲193.77點，漲幅1.2%，報16,884.60點。
台灣加權股價指數周一下挫290.75點，收在21,144.44點，台積電（2330）大跌2.1%，收在899.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 147.03 +2.46 142.00 3.54
中華電 CHT 124.40 +0.03 123.50 0.72
台積電 TSM 1,045.11 +3.80 899.00 +16.25
聯電 UMC 54.12 +1.81 53.80 0.60
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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