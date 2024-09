美參議員檢視「中國製造2025」進展 籲美勿掉以輕心

中國9年前提出「中國製造2025」計畫,鎖定發展10大產業的關鍵技術。美國聯邦參議員盧比歐今天發表報告指出,中國已在4個產業成為世界第一、5個產業接近目標,美國不能掉以輕心。

盧比歐(Marco Rubio)今天發表「中國打造的世界」(The World China Made)報告,檢視北京「中國製造2025」計畫提出9年後的進展。他在2019年發表首份「中國製造2025與美國產業未來」報告(Made inChina 2025 and the Future of American Industry),分析中國對美國產業的生存威脅。

中國2015年公布「中國製造2025」方案,發展10大產業的關鍵技術。當時規劃,2025年從「製造大國」邁入「製造強國」;2035年中國製造業整體達世界製造強國陣營中等水準;2049年建國100年時,綜合實力進入世界製造強國前列。

盧比歐的報告分析中國在這10大產業的技術發展、及相關8大任務與優先事項的進展,認為中國已經達到成為「製造強國」的目標。

報告指出,中國在電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業,已經在全球占有領先地位;在航空與航太、生物科技、先進材料、機器人與工具機、半導體等5大產業,取得相當實質的進展,接近目標。唯有在農業機械方面還未達預期。

在造船產業方面,報告引述美國海軍情報局(TheOffice of Naval Intelligence)去年的分析指出,中國造船的產能超過美國200倍。除了產量,中國在航空母艦、液化天然氣運輸船、豪華郵輪也展現建造先進船艦的能力。

報告指出,中國建造先進船艦的能力不代表其擁有先進技術,但具有戰略重要性。例如,中國製渡輪(RORO)對攻台的兩棲運輸能力極為關鍵。中國商用渡輪在解放軍的演習中,已展現在沒有完善港口,仍能將車輛在海上卸貨的能力。

在半導體產業方面,報告指出,中國在先進半導體製造、半導體製造設備、電子設計自動化軟體、基板等先進材料等領域仍落後,仰賴自台灣、韓國的進口。但中國正積極研發每樣產品;同時在較不先進的半導體供應鏈也具主導地位。

報告指出,外界對中國經濟前景看法兩極,有一方認為,中國面臨高負債、成長放緩、人口老化、房地產低迷等問題,顯示中國經濟在崩潰邊緣;也有一方意識到,中國在對未來極重要的高科技產業占主導地位。

報告主張,美國必須緊急採取行動,大膽放寬管制措施,重振美國的製造業;並實施強而有力的貿易壁壘,以應對中國透過「洗產地」違規轉運、及中國企業在外國擴張的作為;對於預防中國間諜、及技術盜取行動,也應更有警覺。

盧比歐今天也投書華盛頓郵報(Washington Post)指出,從中國的人口結構、經濟成長由高額負債支撐等面向來看,中國是有可能經濟崩潰,就像1989年的蘇聯一樣,但中國也可能繼續發展,畢竟中國有蘇聯當時沒有的經濟和技術優勢。美國政策決策者絕不能掉以輕心,在2015年如此,到2025年更應該如此。