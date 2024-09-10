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美股三大指數全面漲逾1% 連跌四天後投資人逢低買進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果盤中一度下跌2%。這家科技巨頭推出了iPhone 16，升級了Siri、人工智慧（AI）文本編輯和照片識別工具。美聯社
蘋果盤中一度下跌2%。這家科技巨頭推出了iPhone 16，升級了Siri、人工智慧（AI）文本編輯和照片識別工具。美聯社

美國股市三大指數周一全面上漲超過1%，止住連四日頹勢，投資人上周崩跌逢低買進盤，一面等候未來幾天的通脹報告和聯準會（Fed）下周的決策。

道瓊工業指數上漲484.18點，漲幅1.2%，報40,829.59點；標普500指數上漲62.63點，漲幅1.2%，報5,471.05點；那斯達克綜合指數上漲193.77點，漲幅1.2%，報16,884.60點。

費城半導體指數大漲2.2%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR分別大漲3.8%和3.5%。

非必需消費品、工業、科技和金融類股是標普500指數中表現最好的類股，漲幅超過1.4%。

美國10年期美國公債殖利率從上周五的3.710%下滑至3.698%，仍高於2年期公債殖利率。

周三公布的消費者物價數據（CPI）預料年增率放緩至2.6%，會讓Fed對通膨壓力緩和感到放心；美國副總統賀錦麗和前總統·川普周二晚的辯論則可能為市場注入不確定性。

Tigress Financial Partners投資長 Ivan Feinseth表示，「對市場走軟的逢低買入繼續為股市提供支撐，即使勞動市場走軟和美國經濟的潛在疲軟繼續構成壓力」。

「投資人在周末有一點時間思考問題。對上周的經濟數據顯然反應過度。這引發對潛在經濟衰退的過度擔憂。」Invesco 首席全球市場策略師Kristina Hooper說：「停一下讓你有機會更加理性。」

Osaic Wealth首席市場策略師Phil Blancato表示，投資人正在重新檢視「價格較低的優質股票」。他點名上周大跌15.3%的輝達。

Blancato也說：「市場預期將看到非常疲軟的報告，並認定Fed將降息。如果看不到這樣的報告，會發生什麼呢？」他預計，無論美聯儲做出什麼決定，市場都會出現波動。

如果Fed只降息1碼（0.25個百分點），一些投資人會感到失望，但如果降息幅度是2碼（0.5個百分點），他們會擔心Fed對經濟頗有疑慮。Blancato說：「這是一個雙輸局面。」

蘋果公司(Apple)漲幅不到0.1%，盤中一度下跌2%。這家科技巨頭推出了iPhone 16，升級了Siri、人工智慧（AI）文本編輯和照片識別工具。

軟體公司Palantir Technologies股價大漲14%，戴爾科技集團(Dell Technologies)股價上漲3.8%，標普道瓊指數公司上周五盤後宣布將這兩檔股票納入標普500指數。

波音公司（Boeing）上漲3.4%，這家飛機製造商和最大工會達成協議以避免罷工。

Alphabet 下跌1.5%，因為美國司法部指控Google 違反反托辣斯法的案件進入審理。

被標普500指數剔除在成份股外的股票，美國航空集團、Etsy和Bio-Rad Laboratories 分別為上漲3.9%，下跌1.6%和下跌2%。

Fed 指數 標普 波音 美國航空 美股 蘋果

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