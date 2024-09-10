投資人觀望通膨數據及Fed可能降息 美國股市收高
投資人正關注本週稍晚公布的美國通膨數據以及聯邦準備理事會（Fed）下週可能的降息動作，華爾街股市今天走高，4大主要指數全部收漲。
道瓊工業指數上漲484.18點或1.20%，收40829.59點。
標準普爾指數上揚62.63點或1.16%，收5471.05點。
那斯達克指數揚升193.78點或1.16%，收16884.61點。
費城半導體指數勁揚97.56點或2.15%，收4625.78點。
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