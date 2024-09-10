歐盟「德拉吉報告」倡經濟外交 劍指中國

被視為歐盟競爭力重要文件的「德拉吉報告」多處提及中國帶來挑戰，認為歐盟需要真正的對外經濟政策，且在美國展開與中國經濟脫鉤之下，歐盟雖仍迎接中國投資，但須有共同監管機制。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）邀請曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁的前義大利總理德拉吉（MarioDraghi）為歐盟競爭力開藥方。

在今天發布的69頁報告主文中，有25頁提到中國，顯示歐盟與中國這兩個在2023年全球國內生產毛額（GDP）同樣各占17%的經濟體，競爭關係日深。

報告指出歐盟企業正受到中國的雙重擠壓，一方面中國所提供的經濟需求愈來愈弱，另一方面中國企業帶來的競爭壓力愈來愈高。德拉吉在記者會說，「中國成長比我們更快，但（市場）愈來愈不對我們開放，而且正在與我們競爭」。

在談及綠色能源轉型時，德拉吉表示，中國雖提供較便宜的綠能設備產品，但對歐洲的潔淨能源產業構成威脅，因此歐盟需要完整的脫碳（decabonization）產業計畫。

他在4月一場演講時更明白譴責中國試圖攫取綠色和先進技術產業鏈的所有環節，並將其內部化，威脅削弱歐洲的工業基礎，並導致許多產業的大量生產過剩。

該報告認為歐盟的貿易政策必須適應「新現實」，也就是從前由跨國組織管理的全球開放貿易時代正在消失，歐盟執委會去年6月提出的「經濟安全戰略」就是對此新現實的回應，提出政策工具處理產品傾銷、貿易脅迫、政府補貼扭曲、科技洩漏等問題。

歐盟經濟安全戰略的背景即是要降低重要原物料和科技等產品對外依賴，中國是首要對象。德拉吉報告提醒歐盟貿易政策須維持一致性，例如若對原料及中間產品徵關稅，卻不對密集使用這些原料的終端產品徵稅，將導致歐盟本地產業失去競爭力。

該報告主張，鑑於歐盟貿易高度開放，且從原物料到先進產品的進口依賴，歐盟需要制訂名符其實的對外經濟政策，包括與資源豐富國家簽署優惠貿易協定、進行直接投資，針對特定關鍵領域建立庫存，發展產業夥伴關係以確保關鍵科技的供應鏈。

德拉吉在記者會中被問及，歐盟執委會近年對中國發動的電動車反補貼調查等貿易措施是否足夠或太過，他不願正面回答但強調貿易政策必須實際、依個案考量，且「具防衛性」。

美國政府對廣泛的中國進口產品施加關稅，並收緊外來直接投資（FDI）的審查，德拉吉報告認為這造成美國經濟開始與中國脫鉤，但現階段歐盟的策略與美國不同，部分歐盟國家鼓勵中國到歐洲直接投資，尤其近年中東歐地區來自中國的新建工廠投資案顯著增加。

報告提醒，歐盟各國與大型外國投資者不對稱的談判，可能會導致不恰當的讓步，特別是當「歐盟的潛在安全威脅和地緣政治對手涉及其中」時。目前外來直接投資案件審核是歐盟各國權限，成員國只被要求交流相關資訊而已，因此該報告建議強化歐盟整體的投資監管機制。