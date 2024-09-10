馬斯克估2027登上首位1兆美元富翁 黃仁勳估2028達標

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導

最新公布的報告顯示，電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）的財富若以110%年增率計算，他最快在2027年就會成為全球首位身價達到1兆美元的「兆元富翁」。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex），全球首富馬斯克目前的個人淨值為2370億美元（約新台幣7兆6053億元），較之前的2510億美元身價縮水逾139億美元。

英富曼（Informa）跨國集團旗下的研究院InformaConnect Academy在近來公布的「2024兆元俱樂部」（The 2024 Trillion Dollar Club）報告中，以馬斯克較高的身價作為基準，推算出他最快將於2027年達到1兆美元富翁這個里程碑。

這項報告也列出其他富翁有望加入兆元俱樂部的預期時間。

以印度富豪阿達尼（Gautam Adani）來說，若以他123%的財富年增率計算，阿達尼預計在2028年成為兆元富翁。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、印尼能源及礦業大亨彭雲鵬（PrajogoPangestu），以及臉書母公司Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），都預計將在2028年加入兆元富翁俱樂部。

此外，酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH MoetHennessy Louis Vuitton）執行長阿爾諾（BernardArnault）預計2030年達到這個里程碑。

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