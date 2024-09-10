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K-pop 經紀公司股價罩烏雲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓流行音樂（K-pop）在國際樂壇闖出一片天，歌曲在美國告示牌音樂榜上屢創佳績，但歌手的搶眼表現未能反映在股價上，當地四大經紀公司今年來股價至少下殺三成。

據Spotify提供給CNBC的數據，2018年以來該平台的K-pop串流播放，在美國飆升逾180%、東南亞飛漲420%、全球也竄高306%。

儘管如此，南韓K-pop前四大經紀公司，今年來股價全數走低，龍頭業者Hybe下跌29%、SM娛樂重挫36%、YG娛樂暴跌37%、JYP娛樂更急瀉56%。

未來資產證券（Mirae Asset Securities）財經分析師金奎燕（音譯）說，沒有單一理由能解釋為何粉絲情緒狂熱，投資人卻態度悲觀，治理問題與盈餘降低等複雜因素，困擾著這些經紀公司。

這四家業者的第2季盈餘均下滑，YG營益大減94.5%、JYP大減79.6%。SM和Hybe也減少三成。

原因有可能是南韓的專輯出口銷售，今年上半年出現九年來首見的跌勢。前四大經紀公司的上半年專輯出貨量，下降至4,474萬張，低於去年同期的5,345萬張。

金奎燕指出，經紀公司的營收主要來自實體銷售，這也是最賺錢的部門，實體專輯沒有用處、又占空間，無視這些缺點添購專輯的人，都是花了大把銀子的忠實粉絲。

相形之下，串流收入只占公司營收的一小部分。

她說，Hybe去年的數位串流營收，僅占收入基礎的13%，對SM、JYP來說，則占10%。Hybe的實體銷售收入為串流收入的1.5倍以上、JYP的實體收入更是串流的三倍。

南韓 美國 音樂

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