Panasonic將生產新電池 有望降低電動車成本
Panasonic準備在改裝完成的日本和歌山工廠生產新一代電動車電池，預料將能有助特斯拉等客戶的電動車延長續航力和降低成本。
彭博報導，Panasonic 9日表示，這座原本生產電池零件的和歌山工廠，將成為生產該公司4680圓柱形鋰電池的主要工廠，一旦最終評估完成，就會盡速開始生產，但未透露確切日期。
Panasonic表示，和前一代的2170電池相比，4680電池的重量更輕、效率更高，且成本更低，電池容量號稱是2170的五倍，應能有助改善電動車的續航里程、充電時間，並降低成本。
電動車全球銷售成長雖正逐漸放緩，且油電混合動力車也日益受歡迎，多數車廠和供應商仍認為應繼續準備汽車業朝純電動車轉型。
Panasonic和許多日本汽車大廠正研發先進電池和改造供應鏈，來投資電動車科技。
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