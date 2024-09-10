快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

日GDP 支撐日銀升息決策

經濟日報／ 【國際中心／綜合外電】

日本第2季經濟增速略低於政府稍早時的初步預估，但仍足以讓日本銀行（央行）今年稍晚再度升息。

日本內閣府9日表示，4~6月這一季的國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.9%，低於初值3.1%，主要是私人消費和資本投資均小幅下調。至於未經通膨調整的GDP季增1.8%，最新數據也確認日本經濟總值有史以來首次超過600兆日圓（4.2兆美元）。

雖然這項內需數據下修可能引起市場一些擔憂，但整體上仍支撐日銀總裁植田和男的看法。他認為，如果經濟和通膨表現符合央行預測，可以進一步升息。市場幾乎認定日本央行在本月稍後的政策會議上將按兵不動，但許多觀察人士預測，明年1月前一定會再調整利率。

日本金融廳的前任高階官員天谷知子表示，鑒於近期市場動盪沒有產生持久影響，日本央行可能於年底前再次升息。天谷知子上周末在上海舉行的外灘金融峰會場邊說，「雖然市場過去一、兩個月經歷了一些動盪，但我並不認為市場失去了信心」，「重要的不是股價水準或動盪程度，而是信心水準」。她並表示，穩定性充分回歸，保持了今年升息的可能性，「利率上升將使銀行受益。」

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

日本遊客圓明園拍照連被騷擾 官方：中國開放包容

日本勞工實質薪資 連兩月上漲

今年「保5」無望？投行紛紛下調中國經濟增長預測

日本實質薪資連兩月上升 為日銀升息提供有利條件

相關新聞

看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

美股大漲，投資人在華爾街經歷今年最糟單周走勢後逢低買入，看好聯準會本月中降息將提振經濟放緩。科技股在上周受創最嚴重，也是...

交易商：油價看跌到60美元 大宗商品業界普遍悲觀前景

國際油價9日反彈漲逾1%，主要擔心美國墨西哥灣將遭遇颶風，影響原油供給，但從摩根士丹利（大摩）到美銀，華爾街近期紛紛調降...

日商撤離大陸 愈來愈多…貿易熱度跟著冷卻

愈來愈多日本企業撤離中國大陸市場，逆轉過去大舉投資中國的局面，反映出大陸薪資成本增加、產品價格下滑、以及地緣政治緊張等因...

4大逆風 日商續減對陸投資

愈來愈多日本企業撤離中國大陸市場，逆轉過去大舉投資中國的局面，反映出大陸薪資成本增加、產品價格下滑、以及地緣政治緊張等因...

德拉基喊砸錢刺激歐盟經濟 每年應增加投資8,840億美元

前歐洲央行總裁及義大利總理德拉基在一份備受矚目的報告中建議，歐盟當局應儘速制定「歐洲新產業戰略」，且每年需增加多達8,0...

日GDP 支撐日銀升息決策

日本第2季經濟增速略低於政府稍早時的初步預估，但仍足以讓日本銀行（央行）今年稍晚再度升息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。