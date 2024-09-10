日GDP 支撐日銀升息決策

日本第2季經濟增速略低於政府稍早時的初步預估，但仍足以讓日本銀行（央行）今年稍晚再度升息。

日本內閣府9日表示，4~6月這一季的國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.9%，低於初值3.1%，主要是私人消費和資本投資均小幅下調。至於未經通膨調整的GDP季增1.8%，最新數據也確認日本經濟總值有史以來首次超過600兆日圓（4.2兆美元）。

雖然這項內需數據下修可能引起市場一些擔憂，但整體上仍支撐日銀總裁植田和男的看法。他認為，如果經濟和通膨表現符合央行預測，可以進一步升息。市場幾乎認定日本央行在本月稍後的政策會議上將按兵不動，但許多觀察人士預測，明年1月前一定會再調整利率。

日本金融廳的前任高階官員天谷知子表示，鑒於近期市場動盪沒有產生持久影響，日本央行可能於年底前再次升息。天谷知子上周末在上海舉行的外灘金融峰會場邊說，「雖然市場過去一、兩個月經歷了一些動盪，但我並不認為市場失去了信心」，「重要的不是股價水準或動盪程度，而是信心水準」。她並表示，穩定性充分回歸，保持了今年升息的可能性，「利率上升將使銀行受益。」