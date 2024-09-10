德拉基喊砸錢刺激歐盟經濟 每年應增加投資8,840億美元

前歐洲央行總裁及義大利總理德拉基在一份備受矚目的報告中建議，歐盟當局應儘速制定「歐洲新產業戰略」，且每年需增加多達8,000億歐元的投資，進行激烈而快速的改革，以使經濟跟上美國和中國大陸的步伐。

德拉基8日公布這份長達400頁的報告，表示解決歐盟落後的競爭力問題，每年最多需要額外投資8,000億歐元（8,840億美元），約占國內生產毛額的4.4%～4.7%，達到1970年代以來最高占比。

德拉基說：「如果沒有公共部門的支持，私人部門不可能為這項投資的大部分提供資金。」他並表示，「有必要為歐洲關鍵公共財（例如突破性創新）的投資提供一些共同資金」。

德拉基再度呼籲歐盟建立「共同安全資產」和「共同資金」，支持「歐洲公共財」，例如共同能源基礎設施。