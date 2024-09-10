交易商：油價看跌到60美元 大宗商品業界普遍悲觀前景

國際油價9日反彈漲逾1%，主要擔心美國墨西哥灣將遭遇颶風，影響原油供給，但從摩根士丹利（大摩）到美銀，華爾街近期紛紛調降油價預估，就連本周在新加坡舉行的亞太石油會議中，大宗商品交易商普遍也對油價前景感到悲觀，預估國際油價將在60~70美元間徘徊。

包括雷茲在內的大摩分析師群在9日發表的報告指出，布蘭特油價第4季均價將是每桶75美元，這比稍早預估的80美元調降5美元，而且僅在上個月，大摩才將油價展望從每桶85美元調降至80美元。該行對明年油價預估同樣略有調降。

布蘭特原油11月期貨9日盤中勁揚1.6%至每桶72.21美元，反映墨灣產油區面臨暴風威脅，然而布蘭特上周周線重挫10%，跌至2021年12月以來最低，原因是市場擔心中美經濟都現疲態，可能衝擊原油需求。上周石油輸出國組織與盟國（OPEC+）也確定延後原定10月展開的增產計畫。

兩大原物料貿易集團托克（Trafigura）和貢渥（Gunvor），9日在亞太石油大會（APPEC）上表示，國際油價將介於每桶60~70美元，因為中國需求低迷，且全球持續供給過剩。托克全球石油部門負責人拉寇克預測，油價可能很快就會跌到6字頭；Gunvor共同創辦人托恩奎斯特則說，石油的公允價格是70美元，畢竟此時全球供過於求，且未來幾年只會每況愈下。

其他大型投銀也已調降油價預估。高盛集團上月將明年布蘭特原油平均價格預測，從每桶82美元桶下調至77美元；花旗集團也表示，市場顯然供應過剩，除非OPEC+進一步減產，否則明年原油平均價格可能跌至每桶60美元。美銀也將2025年布蘭特油價預估調降5美元，至每桶75美元，理由是需求疲軟，尤其是來自中國大陸的需求不振，而且有大量原油庫存建立。