大馬便利店上市 爆紅

由華人創辦的連鎖便利商99 Speed Mart透過首次公開發行股票（IPO），籌得5.31億美元，締造馬來西亞七年來最大IPO案，估值也因而達到32億美元左右。上市首日股價收盤大漲14%，報1.88馬元。

99 Speed Mart將把這次IPO收益約28%用於公司，計劃增闢新門市和配送中心、購買運輸貨車並償還貸款，該公司計劃明年開設門市的目標達到3,000家。

據彭博統計，今年在馬來西亞辦理的IPO，合計籌資12.9億美元，幾乎是2023年全年的兩倍。上市公司首日表現也都不錯，過去一年截至上周五（6日）平均漲幅為7%。

99 Speed Mart的IPO定價為每股1.65馬元，9日掛盤首日盤中最高漲至1.92馬元。這樁IPO也強化吉隆坡身為今年東南亞最熱絡上市地點的地位，可見馬來西亞股市再度受到外資青睞。

創辦人李良華也因而躍居億萬富豪。據彭博億萬富豪指數，從IPO定價計算，李良華的財富約為33億美元。

李良華頭一次創業是在馬來西亞擺路邊攤賣零食，1987年在雪蘭莪州開了雜貨店。十年後，他的事業擴增為有八家門市的商店Pasar Mini 99，妻子黃麗婷是採購主管。2020年公司更名為99 Speed Mart，標語為「Near n' Save」，強調為消費者提供便利和價錢實惠的服務。

99 Speed Mart如今是馬來西亞Mini-Mart中規模最大的連鎖店，擁有40%的市占率，在整個雜貨零售商市占率近12%。

2023年，99 Speed Mart淨利成長22.5%，達到4億馬元。營收成長14.1%，達到92.1億馬元。