折扣商Big Lots 聲請破產保護

美國折扣零售商Big Lots已向法院聲請破產保護，將出售剩餘資產，淪為最新一家受累於消費者縮減支出的知名零售商。

總部位於俄亥俄州的Big Lots在8日發布聲明說，已同意被Nexus資本管理公司收購，並自願向德拉瓦州法院聲請第11章破產保護，以加速完成這項交易。

該公司把破產歸咎於幾項經濟因素，包括通膨率與利率居高不下，促使消費者改變購買行為，轉而追求「價值」，但不一定是更低的價格，這也是「一元商店」苦苦掙扎、沃爾瑪與亞馬遜卻業績暢旺的原因。

Big Lots表示，在這種趨勢的嚴重衝擊下，主力客戶縮減對居家、季節性用品的非必要支出，而這占據一大部分的公司營收。零售商Conn's、LL Flooring也在近幾個月聲請破產保護。

根據這項收購協議，Nexus將作為「假馬競標者」（stalking horse bidder），吸引其他業者出價、也避免Big Lots被低價收購，如果接下來沒有其他企業提出更優渥的協議，Big Lots將在第4季由Nexus進行收購。

Big Lots也在聲請破產保護後，獲得7億多美元的信貸融資，以維持營運，支付員工薪水和供應商的貨款。