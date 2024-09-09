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美股早盤漲逾200點...台積電ADR漲3% 投資人對軟著陸仍具信心

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股9日早盤漲逾200點，投資人對美國經濟軟著陸仍有信心。路透
美股9日早盤漲逾200點，投資人對美國經濟軟著陸仍有信心。路透

在經歷上周重挫後，美股9日早盤走高，雖然本周稍晚還有至關重要的通膨報告，但投資人仍對美國經濟軟著陸抱持樂觀前景。

道瓊工業指數9日早盤上漲207點，或0.5%；標普500和那斯達克指數分別漲0.8%和1.1%；費城半導體指數漲1.9%；台積電ADR漲3%。

在對美國經濟狀況的擔憂下，美股上周嚴重崩跌，標普500大跌4.3%，跌幅達到去年3月來最大，那斯達克大跌5.8%，跌幅創下2022年1月來最深，道瓊指數則下跌2.9%。

不過，標普500今年來仍大漲13.4%，因為對美國經濟軟著陸仍有希望，且美國聯準會（Fed）預計將在下周啟動降息循環。

市場如今將密切關注11日發布的美國8月消費者物價指數（CPI）數據，預料將溫和年增2.6%，月增0.2%。12日也將公布生產者價格數據。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，金融市場目前預期Fed下周降息1碼的可能性為75%，並預期年底前總共將降息100個基點。

蘋果今日稍晚將舉行新品發表會，早盤股價小跌0.4%。

指數 標普 美國

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