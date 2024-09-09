德拉吉談歐盟競爭力：需年增8000億歐元提高生產力

歐盟執委會主席范德賴恩委託前歐洲央行總裁德拉吉撰寫「歐洲競爭力的未來」報告今天發布，包括建議每年至少增加8000億歐元的投資來提高生產力，以趕上與美國的差距、因應與中國的競爭。

這份對歐洲聯盟（EU）未來5年大政方向具重要影響力的報告，源自范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年9月提出盟情咨文（State of the European Union）時，宣布將針對歐盟產業轉型挑戰，邀請前歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁德拉吉（MarioDraghi）提出政策建議報告。

范德賴恩今天在記者會表示，歐盟各國領導人廣泛共識是將競爭力議題置於歐盟政策議程的最高位，成為政策行動的核心。

她對德拉吉報告特別聚焦在三件事，一是歐盟必須主導潔淨能源和數位轉型、協助企業脫碳（decarbonization），使其成為歐盟的比較優勢；二是必須投資於人才、提升技能；三是建立韌性，尤其是確保供應鏈安全。

德拉吉將報告分成69頁的前導分析和328頁的細部建議兩大部分，他首先指出歐盟經濟成長與美國的差距從2015年的15%，到2023年已達30%，其中關鍵來自生產力。報告分析，歐美以購買力平價（PPP）計算的人均國內生產毛額（GDP per capita）差距中，約7成可歸因於歐盟的生產力較低。

同時，歐盟的競爭力也被中國趕上。德拉吉引述歐洲央行數據顯示，歐元區出口廠商與中國直接競爭的產業部門，已從2002年占比25%提高到目前約近40%。

德拉吉在報告裡提出增加歐盟生產力所繫的三個最重要轉型，一是加速創新、尋找新的成長引擎；二是能源轉型，尤其必須在降低歐盟能源價格的同時進行減碳，轉向循環經濟；三是保障經濟安全，以因應不穩定的地緣政治，避免經濟依賴成為弱點。

這些議題在歐盟並不陌生，許多國家也提出因應政策，但德拉吉指出歐盟的最大問題在於各自為政，包括會員國之間缺乏協調、財務工具缺乏整合、缺乏跨政策的調合，以致無法發揮集體效能。

他提醒，歐盟低效率的決策規則，將難以因應愈來愈多國家申請加入後的規模，以及變得更敵意、複雜的全球環境。例如，從歐盟執行委員會（EuropeanCommission）提出法案到完成立法，平均就要花19個月，更別說各國何時才能落實法律。

德拉吉提出的經濟解方，不外增加投資金額、鼓勵創新、培訓人才、減少繁瑣的企業案件審查過程等等，其中最受關切的老問題是「錢從哪裡來」。

報告指出，為提高歐盟競爭力，歐盟整體每年至少要在現有規模之上再加碼7500億至8000億歐元（約新台幣26.6兆至28.4兆元）的資金，相當於將投資占歐盟GDP的規模從目前22%提高到27%。

至於資金的來源，除了銀行融資，德拉吉並看向歐盟民間儲蓄，報告指出歐盟儲蓄率比美國高，收益卻較低，關鍵在資本市場報酬不如美國。因此建議整合歐盟各國的資本市場，引進更多退休基金。

其次，他也建議仿效COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的歐盟復甦基金（NGEU）作法，由歐盟以自有財源擔保發行債券來籌資，將資金投入對歐盟有共同利益的計畫，例如國防設備和建設電網。

不過類似由歐盟各國共同擔保發行「歐洲債」的倡議，之前探討提高軍備生產力時曾浮上檯面，但遭到德國等對舉債態度較保守的國家反對。

范德賴恩在記者會上被問及如何克服反對意見，她坦言這需要各國領導人的政治意志，強調「為了歐盟的共同目標，就必須要投入歐盟的共同資金」。