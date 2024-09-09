前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）8日在一份備受矚目的報告中建議，應儘速制定「歐洲新產業戰略」，並呼籲歐盟每年需增加多達8,000億歐元的投資，為激烈而快速的改革提供資金，以使經濟跟上美國和中國大陸的步伐。

德拉基在這份長達400頁中的報告說，要解決歐盟落後的競爭力問題，需要每年額外投資7,500億~8,000億歐元（8,290億~8,840億美元），約占國內生產毛額（GDP）4.4%至4.7%，占比是1970年代以來的最高水準，也遠高於二戰後重建歐洲的馬歇爾計畫（Marshall Plan）的1%～2%水準。今年77歲的德拉基素有「超級馬利歐」封號，生平最令人津津樂道的壯舉，是任歐洲央行總裁期間，因應歐債危機時憑一句「不惜一切代價」，維護歐元區的完整。

德拉基再度呼籲歐盟建立「共同安全資產」和「共同資金」，以支持「歐洲公共財」，例如共同能源基礎設施。他的報告還呼籲布魯塞爾當局推動經濟政策的重大調整，主要建議包括放寬競爭規則，以促進電信等產業的市場整合；透過市場集中監理整合資本市場；在國防部門多加採用聯合採購；以及推動旨在增強歐盟經濟獨立性的新貿易議程。

德拉基說：「如果沒有公共部門的支持，私人部門不可能為這項投資的大部分提供資金。」他並表示，「有必要為歐洲關鍵公共財（例如突破性創新）的投資，提供一些共同資金」。

過去20年，歐盟經濟成長速度一直低於美國，而中國大陸正在迅速追趕。這種落差有一大部分歸因於生產力較低。德國曾是歐盟經濟的火車頭，但在福斯汽車表是考慮首次在德國關閉工廠後，連德國的經濟模式也開始受質疑。

德拉基表示，在失去俄羅斯廉價天然氣，無法再依賴開放的國外市場後，歐盟難以因應能源價格上漲。他強調，歐盟需要加強創新，降低能源價格，同時繼續實現脫碳，減少對其他國家（特別是中國）關鍵礦物的依賴，並增加國防投資。