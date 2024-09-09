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美國就業報告再掀衰退疑慮 亞股跟進美股收低

中央社／ 香港9日綜合外電報導

美國就業數據再次不如預期，令人重新擔憂這個世界最大經濟體可能步入衰退；加上美國晶片製造商博通（Broadcom）財測令人失望，加深科技股過熱疑慮，亞洲股市今天應聲收低。

法新社報導，6日公布備受期待的美國8月非農業就業報告顯示，新增14萬2000名就業人口，儘管較7月改善但遠遜於預期，且前2個月的就業數據也遭大幅下修。這使得投資人更看好美國聯邦準備理事會（Fed）下週將調降利率。

自從美國7月非農就業報告公布後，投資人便一直如坐針氈。當時數據引發外界擔憂，聯準會把焦點放在拉低通貨膨脹率的同時，可能等待太久才降息；股市也因此爆出一波賣壓。

如今外界對於聯準會下週的貨幣政策決定，討論已聚焦在會降息1或2碼（25或50個基點）。

美國股市3大指數上週五收盤悉數挫低，亞股今天跟跌。香港股市收挫1.4%，上海股市收低1.1%，東京股市收跌0.5%，雪梨、首爾、台北和雅加達股市也全都收黑。但新加坡、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市收高。

其中科技股再度受到美國同業股價大跌衝擊，所幸逢低進場買氣協助縮小早盤跌幅。終場日本的愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron）仍挫低，台積電和韓國的三星（Samsung）也都跌逾2%。

科技股 美國 聯準會

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