曾警告計畫關閉數百間門市 美零售巨頭Big Lots聲請破產
路透報導，美國折扣家居用品零售商Big Lots在9日表示，已依據美國破產法第11章啟動破產程序，還說他們已獲得7億750萬美元支持營運，並計畫出售業務給私募股權公司Nexus Capital。
Big Lots向德拉瓦州破產法院提交的文件顯示，其資產和負債介於10億至100億美元間（約台幣321億至3210億元），債權人介於5001至1萬人間。
Big Lots表示，Nexus Capital將在法院監管的拍賣程序擔任「假馬競標者」（stalking horse bidder），並補充如果最後真的由Nexus Capital得標，收購程序會在今年第四季完成。也就是說，如果接下來沒有其他企業提出更好的提議，Big Lots就會由Nexus Capital進行收購。
Big Lots先前宣布將第二季財報時間點從9月6日延後至9月12日。Big Lots創立於1967年、2006年上市，在全美擁有約1400間門市、3萬名員工，過去幾季一直努力應對銷售額下降，先前就曾警告計畫關閉約300間門市。
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