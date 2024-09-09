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iPhone 16呼之欲出 生成式AI功能是亮點

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導
科技巨頭蘋果公司（Apple）預定今天發表最新iPhone，其配備的生成式人工智慧（AI）功能將成亮點。美聯社
科技巨頭蘋果公司（Apple）預定今天發表最新iPhone，其配備的生成式人工智慧（AI）功能將成亮點。美聯社

蘋果發表會就在今夜

科技巨頭蘋果公司（Apple）預定今天發表最新iPhone，其配備的生成式人工智慧（AI）功能將成亮點。蘋果希望在AI功能加持下，能夠掀起一波換機潮。

法新社報導，蘋果對這場在矽谷古柏迪諾（Cupertino）總部舉行的「閃耀時刻」（It'sGlowtime）發表會保密到家，但蘋果通常會在每年此時更新iPhone產品線。

蘋果對iPhone 16寄予厚望，希望消費者能被AI功能吸引，購買這款最新的智慧型手機。

iPhone上季銷售額390億美元，約占蘋果營收60%，此外，iPhone仍是蘋果App Store或Apple TV等服務的主要入口。

隨著用戶使用舊機型的時間拉長，蘋果也才剛剛走出長期銷售低迷的局面。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析師查特吉（Dipanjan Chatterjee）表示：「iPhone 16將成為最重要的iPhone新品之一，不是因為外型，而是因為內在，也就是它的Apple Intelligence。」

蘋果6月在年度開發者大會發表Apple Intelligence，並宣布與聊天機器人ChatGPT製造商OpenAI建立合作關係。Apple Intelligence是一套適用於iPhone、iPad和Mac的個人智慧系統。

短期而言，這些功能包括AI圖像編輯、翻譯以及在傳送訊息方面的小創意，但沒有類似OpenAI或谷歌（Google）等AI參與者那種更雄心勃勃的重大突破。

OpenAI 消費者

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