從擺路邊攤起家 身障創業家李良華成大馬超商大亨

李良華頭一次創業是在馬來西亞擺路邊攤賣零食。幾十年後，這位企業家的事業壯大為遍布全大馬、擁有超過2,600家便利商店的龐大零售帝國。

如今60歲的李良華也隨他的公司99 Speed Mart 在吉隆坡上市，晉身億萬富豪。據彭博億萬富豪指數，從IPO定價計算，李良華財富達到33億美元。99 Speed Mart周一頭一天交易股價一度大漲15%。

他在記者會上說：「我很高興也很感謝本公司能夠達到今天的成就。上市也意味著我們承擔更大責任以及和公眾之間更高的透明度。」

在公司首次公開發行股票（IPO）後，李良華和他的妻子黃麗婷將持有80.4%的股份。

李良華於1964年出生在位於吉隆坡和馬六甲海峽之間的巴生市。父親是建築工人，母親則是小販，夫婦育有11個子女，只能負擔李良華讀完小學。

他小時候感染小兒麻痺症，擺路邊攤是不得不然的選擇。他2012年接受富比世訪問時說：「由於身體上的限制，沒有人願意僱用我，我必須自力更生。」

1987年，李良華開了雜貨店，十年後，他的事業擴增為有八家門市的商店 Pasar Mini 99，妻子黃麗婷是採購主管。2020年公司更名為 99 Speed Mart。

根據上市說明書，99 Speed Mart如今是馬來西亞同類型超商（Mini-Mart）規模最大的連鎖店，擁有40%的市占率，在整個雜貨零售商市占率近12%。

2023年，99 Speed Mart淨利成長22.5%，達到4億馬元。營收成長14.1%，達到92.1億馬元。

他也握有多家未上市公司股權，他速食連鎖店漢堡王（Burger King）在馬來西亞的代理商。申報資料顯示，他去年一度是聯昌國際銀行（Alliance Bank Malaysia Bhd.）最大的個人股東之一，持股約5%。

99 Speed Mart 這次IPO 收益約28%將用於公司，計劃增闢新門市和配送中心、購買運輸貨車並償還貸款，該公司計劃明年門市的目標達到3,000家。

99 Speed Mart的訴求標語為「Near n' Save」，強調為消費者提供便利和價錢實惠的服務。

Mercury 證券日前在報告分析，該公司策略為提供低價同時提升高銷量，能夠和供應商談更好的條件和優惠，譬如產品陳列費和目標獎勵等。這些優惠使該公司能夠維持低價，達成更佳獲利，並有更多資金來進一步擴展。