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AI榮景掩蓋住科技業的普遍疲軟 但柳暗花明時刻可能快到了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI蓬勃發展掩蓋住許多與AI無關科技公司的普遍疲軟，它們還沒有從疫後低迷中恢復過來。示意圖。歐新社
AI蓬勃發展掩蓋住許多與AI無關科技公司的普遍疲軟，它們還沒有從疫後低迷中恢復過來。示意圖。歐新社

人工智慧（AI）蓬勃發展推動了輝達（Nvidia）和微軟（Microsoft）等AI的早期受益者股價大漲，從而抹去大家對2022年的可怕記憶，那年，以科技股為重的那斯達克綜合指數暴跌近三分之一，時至今日，業務與AI無關的許多公司也還沒從疫後低迷中恢復過來。

金融時報引述貝萊德基本面分析股票部門主管Tony Kim的說法報導，在AI之外，科技業的許多領域仍處於衰退，唯一真正有成長的僅AI而已。

較傳統的科技領域，例如軟體、IT諮詢，以及供應製造業和汽車業等的電子設備生產，全面臨困難，包括市場需求疲軟，以及疫情期間過度擴張和庫存過剩的後遺症。有些甚至因AI熱導致預算有限的客戶調整支出，更受冷落。

最近的財報顯示，大多數大型科技公司的成長比過去慢，許多較小的公司規模明顯萎縮。根據彭博資訊，過去12個月間，標普500指數IT類股的營收平均增加6.9%，比五年均值10%為低，而每股盈餘平均增長16%，也低於五年均值21%。

小型股的疲軟更明顯。根據LSEG數據，羅素2000指數成分股的第2季營收增長，科技股是表現第二差的族群，較去年同期衰減6.1%，獲利減少2.8%

RW Baird策略師Ted Mortonson說：「生成式AI掩蓋了許多其他核心領域的周期性低迷。」

部分專家寄望資金輪動也能在科技業內出現。雖然少有公司能像Nvidia近幾季那樣，提供有三位數成長的財測，但有跡象表明，一些表現最差的領域可能迎來柳暗花明時刻。

T Rowe Price科技基金的投資組合經理Tony Wang說「看到情況穩定下來」，「在那些對總經敏感的領域，情況已停止惡化，如果利率下降，將有幫助。過去兩年是AI獨強，但我不確定未來兩年還是這樣」。

指數 疫情 科技股

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