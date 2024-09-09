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歐元區通膨降至3年多來最低點 歐洲央行擬再降息

中央社／ 法蘭克福8日綜合外電報導

隨著通貨膨脹回落至2%目標，歐洲中央銀行（European CentralBank）預計本週再次降息，但政策制定者可能會對未來舉措三緘其口。

歐洲央行自2022年中期開始大幅升息，以抑制不斷上漲的消費者價格，但隨著通膨率下降，壓力已開始緩解。

為20個使用歐元的國家制定貨幣政策、總部位於德國法蘭克福的歐洲央行6月降息，為2019年來首次，將基準存款利率從4%的歷史高點調降至3.75%。

歐洲央行7月召開決策會議，維持基準利率不變後，歐洲央行管理委員會預計12日再次降息25個基點，為家庭和企業提供更大的幫助。

這將是歐洲央行自2019年以來第2次降息。

匯豐銀行（HSBC）分析師表示：「市場已充分消化降息一事，（管理委員會）成員似乎達成了廣泛共識。」

跡象顯示，去年波動較大的通膨現在處於更持續的下行軌道，增強了政策制定者推進降息的信心。

官方數據顯示，8月歐元區通膨率降至3年多來最低點。

壓力 消費者 通膨

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