夏普進軍電動車 與鴻海開放平台合作

鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）經營團隊在6月底改組後，積極布局新事業，夏普宣布與鴻海電動車開放平台合作，推出概念車款LDK+，進軍電動車市場。

夏普日前透過官網和YouTube頻道宣布，為朝向碳中和目標，將進軍電動車事業，推出概念車款LDK+，相關概念車款將於17日至18日在日本東京都舉行的夏普技術展示活動（SHARP Tech-Day’24"Innovation Showcase"）上公開亮相。

夏普指出，相關電動車概念車款與鴻海電動車開放平台合作，也與日本電動車新創公司folofly一同開發。

夏普表示，LDK+電動概念車的車內空間設計，是延展客廳空間的概念，運用夏普自身的人工智慧AI、AI物聯網（AIoT）、以及感測元件技術，打造電動車成為多媒體影音娛樂和遠端辦公應用等的舒適空間，也可無線連結智慧家庭功能，電動概念車也內建儲能電池和太陽能面板，連結智慧家庭的AI功能，讓人工智慧管理居家和電動車的能源最佳化使用。

根據資料，鴻海已開發出6款電動車型，其中ModelC是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電休旅車，持續量產中。Model E定位豪華旗艦轎車，鎖定中高階消費客群。

Model T電動巴士已在全台灣主要縣市運行，概念跨界原型車Model B車鎖定年輕世代，規劃進入量產版階段，Model V電動皮卡可因應全地形的穿越能力，MODEL N電動物流車在2023年10月鴻海科技日亮相，也在今年4月車用電子展吸引目光。