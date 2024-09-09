AI等高耗電領域增加 化石燃料佔美國發電近6成

儘管清潔能源正以史上最快的速度推展，但數據顯示化石燃料仍主宰美國的發電結構，佔總發電量近6成。化石燃料發電量大與高耗電的數據中心與AI研發有關。

路透社報導，美國的電力業者過去十年把清潔能源發電的順位擺在化石燃料發電前面。據能源智庫Ember的數據顯示，自2014年以來美國的清潔能源發電量增加70%，並讓化石燃料發電量下降5%。

儘管如此，化石燃料仍是全美發電的主力。倫敦證交所集團（LSEG）的數據顯示，2024年1到8月，美國發電結構裡化石燃料佔比仍高達58%。這項佔比相較2021年同期的60.4%有微幅減少，多少反映出在追求淨零排放目標期間有致力提高清潔能源發電。

只不過化石燃料雖在整體發電結構的佔比下滑，但實際發電量仍然創新高，以應對整體用電需求穩定成長帶來的供電壓力。美國用電需求快速成長有相當大一部分是因數據中心和人工智慧（AI）發展所帶動，電力公司被迫在增加清潔能源的同時又提高化石燃料發電量。

倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，美國2024年1到8月化石燃料發電量為6860萬MWh（686億度），較一年前增加2.8%，來到2021年以來新高。

美國化石燃料發電裡以燃氣發電為最大宗，發電量為4930萬MWh（493億度），比2023年1到8月增加5%，創下有記錄以來新高。燃煤發電則較去年同期減少2.3%來到1910萬MWh，呈連續3年下滑；燃油發電17萬9368 MWh（1.79億度）為歷年1到8月的新低。

Ember的數據顯示，燃氣發電廠每單位發電的碳排是所有化石燃料中最低。截至2024年，每太瓦時（TWh,等於100萬MWh）燃氣發電會產生53萬7000公噸碳排，燃煤則是95萬公噸，燃油為70萬公噸。

而每太瓦時清潔能源發電平均只有2萬1500公噸碳排，比化石燃料裡碳排最少的燃氣還要低25倍。

美國清潔能源最大來源為核電，佔今年1到8月總發電量的18.6%，其他主要的清潔能源還包括佔總發電量10.7%的風力、6.4%的水力及5%的太陽能。