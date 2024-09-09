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大摩二度調降油價預估 美銀估明年布蘭特均價75美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華爾街大型銀行紛紛調降原油價格預估，擔心油市明年供應過剩。路透
華爾街大型銀行紛紛調降原油價格預估，擔心油市明年供應過剩。路透

摩根士丹利（後簡稱大摩）和美銀近日分別調降布蘭特原油價格預估，其中大摩是近幾周來二度出手調降，顯示原油供過於求的疑慮環伺。

包括雷茲（Martijn Rats）在內的大摩分析師群在9日發表的報告指出，布蘭特油價第4季平均價格將是每桶75美元，這比稍早預估的80美元調降5美元，而且僅在上個月，大摩才將油價展望從每桶85美元調降至80美元。該行對明年油價預估同樣略有調降。

布蘭特原油11月期貨9日盤中勁揚1.4%至每桶72.05美元，反映墨西哥灣產油區面臨風暴威脅，然而布蘭特上周周線重挫10%，跌至每桶71.06美元，是2021年12月以來最低，原因是市場擔心中國大陸和美國經濟都現疲態，可能衝擊原油需求。同時間，充裕的供應已迫使石油輸出國組織與盟國（OPEC+）延後原定10月展開的增產計畫。

雷茲等分析師在報告中表示：「油價近期走勢和以往其他需求明顯疲弱時期類似。期貨價差顯示『像是衰退似的庫存積累』來臨，儘管現在要判斷這會成為本銀行的基本情境仍為時過早。」

美銀6日也將2025年布蘭特油價預估調降5美元，至每桶75美元，理由是需求疲軟，尤其是來自中國大陸的需求不振，而且有大量原油庫存建立。

美銀分析師預估，2025年全球石油需求年比增加每日100萬桶，而非OPEC國家的石油供應增幅為每日近160萬桶，這會限制OPEC+增產能力。此外，今年多項因素已導致中國石油需求降低，可能導致石油消費見頂，預期2024年和2025年的需求年比增量將分別放緩至每日18萬桶與21萬桶。

其他大型銀行也已調降油價預估。高盛集團上月將明年布蘭特原油平均價格預測，從每桶82美元桶下調至77美元；花旗集團也表示，市場顯然供應過剩，除非OPEC+進一步減產，否則明年原油平均價格可能跌至每桶60美元。

美銀認為，OPEC+將面臨兩種策略選擇，其一是不增產、讓非OPEC的產油滿足全球的石油需求，但能支撐較高油價，其二則是增產來搶市占，但風險是油價下跌、原油收入也減少，卻能藉此逼迫生產成本較高的石油製造商讓出市場。

OPEC 均價 油價

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