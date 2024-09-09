加國零售巨擘報價遭拒 再次與7-11母公司洽收購

加拿大零售巨擘ACT今天表示，願意與7-11的日本母公司進行秘密討論，繼續推動收購計畫。ACT原先提出385億美元的收購條件，但被日方以「開價太低」遭到拒絕。

加拿大零售巨擘Alimentation Couche-Tard（ACT）旗下擁有Couche-Tard和Circle K（OK便利商店）等品牌，觸角達到北美、瑞典、芬蘭、愛爾蘭和波蘭等地，在全球30多國共有約1萬7000間門市。

全球最大連鎖便利商店7-11的日本母公司Seven &i，今天在東京股市早盤交易，股價上漲3%。

Seven & i表示，加拿大ACT提出以每股14.86美元現金收購，不符合股東的最佳利益，並且可能在美國面臨反托拉斯的監管挑戰。

Couche-Tard表示為獲得監管批准，將考慮進行資產分割，相信可提供一個令人信服的組合，解決日方對於反托拉斯問題的疑慮。

Couche-Tard發聲明指出：「考慮到合併的互惠互利，我們對Seven & i拒絕進行友好討論感到失望。我們非常有信心，合作討論將使我們有能力為Seven & i股東找到更高的價值。」

Couche-Tard表示，這筆交易的融資已經安排妥當。這將是日本企業有史以來最大的外國併購案。

Couche-Tard表示：「我們已收到我們財務顧問的一封信，信中表示，我們非常有信心能夠在符合慣例條件的情況下，為併購案的交易安排融資。」

Seven & i上個月表示已收到Couche-Tard報價，但未透露具體價格，不過Seven & i在6日時披露每股14.86美元的收購報價。

Seven & i稍早表示，即使Couche-Tard「大幅」提高收購價格，仍會擔心收購是否能夠進行。

7-11發言人未能立即對Couche-Tard的新作法發表評論。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，兩家公司合併後將成為便利商店產業的龍頭，同時也是美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）2022年以402億美元收購推特（Twitter）以來，全球最大的全現金收購案。

彭博稍早報導這項收購案，目前Couche-Tard不排除直接向股東提出收購案。

雖然Seven & i在銷售、門市和員工數方面比Couche-Tard大得多，但其股價多年來表現不佳，引起包括ValueAct Capital在內的投資人抱怨其管理和資產結構。

這筆交易如果達成，將使市值約520億美元的Couche-Tard進一步擴大其全球影響力與經濟規模。