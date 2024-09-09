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馬來西亞便利店99 Speed Mart 上市首日大漲14%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
99 Speed Mart 籌資規模 5.31億美元，是馬來西亞七年來最大IPO案。路透
99 Speed Mart 籌資規模 5.31億美元，是馬來西亞七年來最大IPO案。路透

馬來西亞七年來最大的首次公開發行股票（IPO）連鎖便利商店 99 Speed Mart ，周一頭一天交易大漲逾14%。

99 Speed Mart IPO規模 5.31億美元，定價為每股1.65馬元，估值約32億美元。周一最高漲至1.89馬元。這次IPO穩固吉隆坡身為今年東南亞最熱絡上市地點的地位，可見馬來西亞股市再度受到外資青睞。

據Aequitas Research的分析，99 Speed Mart目前股價按2024年預估獲利計算的本益比為24.9倍，低於同業7-Eleven Malaysia 和MR DIY Group。

創辦人李良華也因IPO而躍居億萬富翁。李良華1987年在雪蘭莪州開設了一家雜貨店，後來發展為擁有超過2,600家門市的零售帝國。該公司上半年營收成長8.6%，達到48億馬元（11億美元），受益於新店業績和量販電商平台。

據彭博統計，馬來西亞今年IPO籌資12.9億美元，幾乎是2023年全年的兩倍。上市公司首日表現也都不錯，過去一年截至周五平均漲幅為7%。

今年在馬來西亞上市的公司包括棕櫚油生產商柔佛種植集團，募資1.56億美元，以及Alpha IVF Group，募資9,800萬美元。

IPO 電商 馬來西亞

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